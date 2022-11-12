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MLB ／官網大膽預測賈吉去道奇 因洋基現在不是邪惡帝國了

聯合新聞網／ 綜合報導
官網更是大膽預測道奇會成為搶下賈吉的黑馬。 法新社
官網更是大膽預測道奇會成為搶下賈吉的黑馬。 法新社

今年極度有機會拿下美聯MVP賽季打出破美聯紀錄62轟的「法官」賈吉（Aaron Judge），在休賽季成為自由球員後，會不會續留老東家，還是誰會成為他的新東家備受關注，今天官網更是大膽預測道奇也許不無可能。

官網針對休賽季做出9大預測，其中一項便是賈吉的去處，文中認為現在都在傳的「續留洋基」、「前往舊金山」，都是十分無聊預測，接著便提出大膽預測會去新邪惡帝國道奇。

撰文記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）認為當今的紐約洋基已經跟過去邪惡帝國名號走遠，這幾年洋基球團不在無上限的去追逐球員，雖然「法官」是球隊靈魂，但跟當年洋基隊長基特（Derek Jeter）想成為終身洋基人的背景不同，因此還是有可能有變數。

雖然大家都預測法官不是續留紐約就是回老家舊金山，但官網給出一個大膽假設，就是前往這幾年取代洋基成為新邪惡帝國的道奇，今年他們比過去幾年有更充裕的薪資空間，殺出重圍將賈吉帶回洛杉磯確實不無可能。

舊金山 紐約 洛杉磯 國道 薪資

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