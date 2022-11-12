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MiLB／被傳上大聯盟沒多想 黃暐傑開心獲續約

聯合報／ 記者蘇志畬／彰化即時報導
旅美台將黃暐傑今天至彰化八卦山球場出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」。記者蘇志畬／攝影
旅美台將黃暐傑今天至彰化八卦山球場出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」。記者蘇志畬／攝影

今年小聯盟球季結束的隔一天，黃暐傑與巨人隊完成續約，他微微一笑說：「感覺不錯，至少還有工作。」曾經歷兩年美職空窗期的他，明年球季不僅簽下小聯盟合約，還附帶大聯盟春訓邀請。

黃暐傑在2019年效力遊騎兵隊時，首度獲邀大聯盟春訓，該年也首次升上大聯盟、登板4場，球季結束後獲得大聯盟春訓邀約，然而2020年開始的新冠肺炎疫情，導致小聯盟全面停賽，黃暐傑也意外遭到釋出。

黃暐傑沒有放棄，持續到海外聯賽尋找投球機會，2021年在多明尼加冬季聯盟繳出好表現，也獲得巨人隊遞出的小聯盟合約，他在今年球季繳出3勝2敗、防禦率3.99的不錯成績，甚至季中一度外傳將升上大聯盟結果落空，黃暐傑對於傳聞十分淡定，「那是他們認為，我沒有多想。」

今年球季黃暐傑從後援角色切換回先發，他認為差別僅在投球局數，由於2021年曾受過傷，球隊也比較保護，到巨人隊第1個月出賽都控制在65球以內，「自己就想辦法在球數內多投幾局。」後來逐漸放寬，到最後一次出賽拉到90球。

旅美台將黃暐傑今天至彰化八卦山球場出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」。記者蘇志畬／攝影
旅美台將黃暐傑今天至彰化八卦山球場出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」。記者蘇志畬／攝影

經歷這個球季，黃暐傑認為自己還有須多地方修正，包括控球、局間體力等，對於明年球季先不去想太多，「我喜歡投球，有位置就好，希望可以更穩定的投長局數，全方面都想要努力。」

今年球季黃暐傑79局投出101次三振，維持過往高三振率本色，他認為主要原因是因為有球數限制，希望拉長局數之下，就要避免不必要的壞球。

也因為收到大聯盟春訓邀約，時間會與3月在台灣開打的經典賽卡到，黃暐傑婉拒了中華隊的邀約，專心拚大聯盟，他說：「不只是我，在那邊打球的都想拚上大聯盟。」

黃暐傑 大聯盟 小聯盟

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