MLB／奪冠不到一周 太空人總管克里克宣布離隊

太空人在本季拿下證明自己的世界大賽冠軍，但在拿下冠軍不到一周的時間，總管克里克（James Click）就確定將不會在下賽季回歸，太空人也將尋找新的總管。

對克里克的離開，太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）表示：「在他來到後的三個賽季，我們取得了巨大的成功，他一直是重要的一環，我想親自感謝他，並祝他與他的家人繼續前進。」

太空人剛奪冠不到一週，總管就宣布離隊。 路透社

克里克目前並未對此事發出聲明，但從大聯盟官網引述消息指出，克里克拒絕太空人一份一年的合約，遭到他的拒絕，新科冠軍除了總管離隊外，管理階層也是大幅變動，助理總管鮑爾斯也確定不續留，另一助理總管普帝拉及國際長奧坎波則分別先後去到巨人、馬林魚找到新工作。

年僅44歲的克里克，過去出身自光芒體系，起初他是球團營運專員，一路躍升為營運總監，在2020太空人爆發作弊風波後，球隊先找來老牌教練貝克（Dusty Baker）掛帥，接著網羅他擔任總管，而他也沒有讓老闆失望，保持這個爭議球隊的陣容強度，並且3年內2度拿下美聯冠軍，今年更是率隊打破質疑拿下世界大賽冠軍。