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MLB ／道奇明星左投恐離隊 補強目標指向千賀滉大

聯合新聞網／ 綜合報導
豪門道奇補強目標指向千賀滉大。 路透
豪門道奇補強目標指向千賀滉大。 路透

軟銀王牌投手千賀滉大今年執行海外FA資格，日前盛傳藍鳥、小熊、水手都想要爭取外，今天大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）再透露，洛杉磯豪門球隊道奇也展現出高度興趣。

由於千賀是以海外自由球員權利挑戰大聯盟，因此簽約他的球隊無需再付入札金，這讓更多大聯盟球隊目光被吸引，如今又傳出剛創下隊史最佳戰績，卻在分區系列賽鎩羽而歸的道奇將加入爭奪行列。

本賽季在道奇隊投出生涯年，且首次入選明星賽的安德森（Tyler Anderson），季後成為自由球員，目前已獲得球隊合格開價，道奇也全力想留下這位明星左投，但如果價碼談不攏的話，來自日本的千賀將會是他們的補強選項之一。

29歲的千賀滉大過去在日職以育成選秀入團，從不被看好到成為軟銀的王牌，他除了有164公里火球外更有一手頂尖指叉球，11個日本職棒賽季累計87勝防禦率2.59，並在大聯盟官網中排名自由球員第12，這樣的成績也讓他成為大聯盟各球團的補強熱門。

日本

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