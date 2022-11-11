MLB ／海盜補強漏洞一壘 光芒韓籍崔志萬錯愕被交易

本季在國聯中區墊底的海盜，打響休賽季球隊第一筆交易，用陣中小聯盟投手哈特曼（Jack Hartman）換來光芒隊韓籍一壘手崔志萬，試圖彌補一壘的火力，而崔志萬本人面對交易也感到十分的突然及錯愕。

31歲的崔志萬在2018被交易至光芒後，討喜的他十分受到球迷喜愛，但礙於今年最後一次薪資仲裁的他，年薪將到450萬美元，並且球隊也需要整理40人名單空間，因此不得不選擇與他分道揚鑣。

本賽季崔志萬低潮表現，打擊率僅.233另外11轟52分打點，不符合球隊對一壘上的期待，因此球團選擇交易至海盜，海盜自2020送走強打貝爾（Josh Bell）後，一壘防區一直都是球隊漏洞，2個賽季下來已經換了包含張育成在內10人鎮守一壘大關，期盼崔志萬的加入能幫助到球隊。希望他能走出低潮並且將經驗傳承給備受潛力的一、三壘潛力新秀努涅茲（Malcom Nunez）。

崔志萬本人在談到被交易至海盜時，透過社群表示驚訝，說道：「真驚訝我要離開光芒，我希望能穿著光芒球衣退休，但能說什麼呢，棒球就是商業一部分，我無法評論什麼。」

他除了感嘆這點外，也對多年支持他的光芒球迷表示感謝，提到：「沒有你們的支持，棒球根本不算什麼，祝各位球迷一切順利，再次感謝你們長久的支持。」