快訊

桃園市長最新民調曝光 趙少康：年輕人不像以前支持民進黨

中國推「2025電子健康碼」：全民封控防疫新世界？

MLB／傳洋基有意吉田正尚 紐媒評價：有長打的班寧坦迪

聯合新聞網／ 綜合報導
吉田正尚打算透過入札制度挑戰大聯盟，吸引洋基注意。 圖擷自MLB JAPAN推特
吉田正尚打算透過入札制度挑戰大聯盟，吸引洋基注意。 圖擷自MLB JAPAN推特

日職歐力士猛牛強打吉田正尚打算透過入札制度挑戰大聯盟，有消息指出洋基對他感到興趣，對此洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）回應，「我有注意到他。」

根據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）撰文指出，一名洋基隊人士向他證實，洋基的確對吉田正尚有興趣。薛曼也認為吉田正尚很適合洋基隊，因為他是一名左打者，而且可能是更有長打能力的班寧坦迪（Andrew Benintendi）。

薛曼進一步解釋洋基陣容的缺陷，就算洋基完成首要目標留住「法官」賈吉（Aaron Judge），還是得再補兩名外野手，其中一個需要是左打者，而吉田正尚今年4成47的高上壘率，引起關注。

吉田正尚身材雖然不起眼，只有173公分，不過他連兩年奪下太平洋聯盟打擊王，今年雖未能達成三連霸成就，但也繳出3成35的打擊率，外帶21轟、88分打點的成績單。吉田正尚在日職7年，只有新人球季打擊率沒有破3成，生涯平均打擊率3成27，是一名高打擊率的穩定強打。

薛曼 新人 紐約

相關新聞

MLB／大谷投、打皆入圍最佳陣容 挑戰連兩年均獲獎壯舉

大聯盟今日公布年度最佳陣容入圍名單，大谷翔平連續兩年入圍指定打擊和先發投手，大谷翔平去年獲選指定打擊第一隊、投手第二隊，是史上第一位包辦兩個獎項的球員，今年有望再度達成此項壯舉。 大谷翔平連續兩

MLB／傳洋基有意吉田正尚 紐媒評價：有長打的班寧坦迪

日職歐力士猛牛強打吉田正尚打算透過入札制度挑戰大聯盟，有消息指出洋基對他感到興趣，對此洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）回應，「我有注意到他。」 根據《紐約郵報》記者薛曼（Joel

MLB ／台灣之光！李灝宇與鄭宗哲雙雙入選1A明星隊

美國職棒小聯盟於今日公布年度獎項及明星隊成員，效力於費城人的李灝宇及海盜隊的鄭宗哲雙雙入選佛羅里達1A明星隊，一同為國爭光。 近日《Baseball America》公布他們所評選的2023年開

MLB／從日職無縫接軌大聯盟 教士開5年大約留蘇亞雷斯

教士投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）日前跳脫合約，成為自由球員。不過根據大聯盟官網記者記者摩洛西（Jon Morosi）指出，蘇亞雷斯將和教士簽下5年4600萬美元長約，明年繼續在牛棚為教士

MLB／賈吉理所當然獲銀棒獎 大谷翔平入圍2項卻空手而回

美國職棒大聯盟MLB今天公布銀棒獎得主，今年以62支全壘打刷新美聯單季最多轟紀錄的「法官」賈吉，一如外界期待獲獎；去年以...

MLB／當初是不是該說好…賈吉拒洋基大把鈔票曾後悔過

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）是今年自由市場最受矚目之星，事後來看季前拒絕7年2.135億美元（約台幣67...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。