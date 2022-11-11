MLB／傳洋基有意吉田正尚 紐媒評價：有長打的班寧坦迪
日職歐力士猛牛強打吉田正尚打算透過入札制度挑戰大聯盟，有消息指出洋基對他感到興趣，對此洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）回應，「我有注意到他。」
根據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）撰文指出，一名洋基隊人士向他證實，洋基的確對吉田正尚有興趣。薛曼也認為吉田正尚很適合洋基隊，因為他是一名左打者，而且可能是更有長打能力的班寧坦迪（Andrew Benintendi）。
薛曼進一步解釋洋基陣容的缺陷，就算洋基完成首要目標留住「法官」賈吉（Aaron Judge），還是得再補兩名外野手，其中一個需要是左打者，而吉田正尚今年4成47的高上壘率，引起關注。
吉田正尚身材雖然不起眼，只有173公分，不過他連兩年奪下太平洋聯盟打擊王，今年雖未能達成三連霸成就，但也繳出3成35的打擊率，外帶21轟、88分打點的成績單。吉田正尚在日職7年，只有新人球季打擊率沒有破3成，生涯平均打擊率3成27，是一名高打擊率的穩定強打。
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