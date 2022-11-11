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MLB ／台灣之光！李灝宇與鄭宗哲雙雙入選1A明星隊

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇名列球隊第六新星。圖／取自Phillies Player Development推特
李灝宇名列球隊第六新星。圖／取自Phillies Player Development推特

美國職棒小聯盟於今日公布年度獎項及明星隊成員，效力於費城人的李灝宇及海盜隊的鄭宗哲雙雙入選佛羅里達1A明星隊，一同為國爭光。

近日《Baseball America》公布他們所評選的2023年開季費城費城人10大新秀排名，其中臺灣旅美好手李灝宇名列第6，並且是該隊小聯盟體系排名最高的內野手，實力備受青睞，19歲的李灝宇開季從費城人新人聯盟出發一路升上高階1A，出賽79場擊出9轟，OPS達到.824，也讓他獲選佛羅里達1A明星三壘手。

另外21歲的鄭宗哲在2019年與海盜簽約後，開啟自己的旅美生涯，今年賽季憑藉穩定打擊表現在104場出賽中以104安並列聯盟第四，且打出25支二壘安打排名第三，另外靠著極具破壞力的速度跑出33次盜壘成功，並在幾日前獲得海盜小聯盟最佳跑壘員，今日再獲佛羅里達明星隊二壘手殊榮。

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