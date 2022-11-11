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MLB／從日職無縫接軌大聯盟 教士開5年大約留蘇亞雷斯

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇亞雷斯今年從日職轉戰大聯盟表現出色，獲教士5年大約。 美聯社
蘇亞雷斯今年從日職轉戰大聯盟表現出色，獲教士5年大約。 美聯社

教士投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）日前跳脫合約，成為自由球員。不過根據大聯盟官網記者記者摩洛西（Jon Morosi）指出，蘇亞雷斯將和教士簽下5年4600萬美元長約，明年繼續在牛棚為教士守住分數。

31歲的蘇亞雷斯過去效力日職6年，2020年從軟銀轉戰阪神虎後連兩年拿下救援王，也讓他獲得教士2年1100萬美元的合約。這份合約第二年為球員選擇權，今年的好表現也讓蘇亞雷斯決定跳出合約，結果教士沒有遲疑，火速送上5年大約綁住這名牛棚大將。

根據《Baseball Savant》的數據顯示，蘇亞雷斯最倚重的球是均速97.9英哩、極速超過100英哩的四縫線速球，使用率高達43.6%，被打擊率僅0.226。另外他的第二球種伸卡球使用率22.2%，被打擊率僅0.139，第三球種變速球，使用率21%，被打擊率是驚人的0.089，非常具有壓制力。

除了上述三種球路外，他還有卡特球和曲球兩種球路，但使用率較低，被打擊率也較高。蘇亞雷斯憑藉著出色的球路，轉戰大聯盟後表現仍然出色，本季以牛棚身分出賽45場，主投47.2局送出61次三振，累積11次中繼、1次救援，防禦率2.27，每局被上壘率（WHIP）1.05，被打擊率1成76，各項數據都十分出色。

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