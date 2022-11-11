MLB／賈吉理所當然獲銀棒獎 大谷翔平入圍2項卻空手而回

美國職棒大聯盟MLB今天公布銀棒獎得主，今年以62支全壘打刷新美聯單季最多轟紀錄的「法官」賈吉，一如外界期待獲獎；去年以指定打擊身分獲獎的大谷翔平，今年未能連莊。

今年有10人首度獲獎；得獎者中，獲獎次數最多的是9度得獎的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。

毫無意外地，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）名列這次銀棒獎得主之一。他也在美國聯盟年度最有價值球員（MVP）決選名單中，並拿下美聯漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）。

賈吉理所當然獲選銀棒獎。 法新社

賈吉不僅是本季美聯的全壘打王，他還有131分打點、跑回133分、上壘率4成25、長打率0.686、整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）達1.111、標準化攻擊指數（OPS＋）211、391個壘打數，也都排名第1。

儘管因傷只打了119場比賽，楚勞特仍拿下生涯第9座銀棒獎，本季他維持高產能，有40支全壘打的火力輸出，在美聯僅次於賈吉62轟的成績；OPS達0.999，長打率達0.630。

今年銀棒獎新設立屬於「工具人」的銀棒獎，且在國家聯盟也全面採用指定打擊後，取消了屬於投手的銀棒獎。

日籍「二刀流」好手大谷翔平，今年在指定打擊、工具人兩個位置入圍，但最後都沒能獲獎。