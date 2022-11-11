聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／克蕭接近點頭1年約再戰 續穿道奇球衣拚200勝
資深左投克蕭（Clayton Kershaw）有望續披道奇球衣續戰，美媒消息指出，雙方即將完成1年合約，明年展開他在道奇的第16年生涯，他僅差3勝就將跨過生涯200勝。
克蕭手握3座國聯塞揚，34歲的他，今年仍為道奇貢獻12勝、防禦率2.28、126.1局投球，只要健康狀態無虞，還是一名實力派強投。
今天是各隊提出合格報價截止日，道奇連續兩年未向克蕭提出，不需馬上決定未來、也不會被綁選秀籤賠償，但《The Athletic》網站隨後報導，雙方已經接近完成1年合約，合約內容尚未揭露。
克蕭15年生涯已打下197勝，有望在明年球季完成200勝的大關卡，一旦雙方合約底定，可預期他將穿著最熟悉的道奇藍色戰袍挑戰里程碑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言