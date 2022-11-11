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MLB／克蕭接近點頭1年約再戰 續穿道奇球衣拚200勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美媒消息指出，克蕭與道奇即將完成1年合約。 路透社
美媒消息指出，克蕭與道奇即將完成1年合約。 路透社

資深左投克蕭（Clayton Kershaw）有望續披道奇球衣續戰，美媒消息指出，雙方即將完成1年合約，明年展開他在道奇的第16年生涯，他僅差3勝就將跨過生涯200勝。

克蕭手握3座國聯塞揚，34歲的他，今年仍為道奇貢獻12勝、防禦率2.28、126.1局投球，只要健康狀態無虞，還是一名實力派強投。

今天是各隊提出合格報價截止日，道奇連續兩年未向克蕭提出，不需馬上決定未來、也不會被綁選秀籤賠償，但《The Athletic》網站隨後報導，雙方已經接近完成1年合約，合約內容尚未揭露。

克蕭15年生涯已打下197勝，有望在明年球季完成200勝的大關卡，一旦雙方合約底定，可預期他將穿著最熟悉的道奇藍色戰袍挑戰里程碑。

道奇 克蕭 選秀

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