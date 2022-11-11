快訊

一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

「魔獸」霍華德來台引旋風，球隊「大撒幣」簽球星長期效果有限

幫弟弟搶「魔獸」門票！她狂按訂購卻被1問題難倒：姊姊無能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／40歲沒在怕 韋蘭德拒2500萬美元投入自由市場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2023年球季就要滿40歲的韋蘭德，確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自由市場。 美聯社
2023年球季就要滿40歲的韋蘭德，確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自由市場。 美聯社

2023年球季就要滿40歲的韋蘭德Justin Verlander），確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自由市場。

韋蘭德在2020年動TJ手術，仍在去年獲得太空人提出1年2500萬美元合約，事後也證明是成功的投資，出賽28場投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯勝投王、防禦率王寶座，吃局數也達175局，顯現年齡完全不是問題。

韋蘭德在季後賽先發4場取得2勝0敗，防禦率是偏高的5.85，但世界大賽第5戰先發5局失1分，讓他在投到第9場世界大賽登板終於開張個人勝場，解鎖一項生涯成就。

韋蘭德的合約中附帶投球局數超過130局將觸發的球員選擇權，若決定執行，明年將能以原價續留，但韋蘭德顯然看好自己的身價不僅於此，今天確定投入自由市場。

太空人老闆克倫（Jim Crane）在昨天受訪時曾提到續留韋蘭德的想法，他說：「他是很棒的選手，我們關係良好，總教練、總經理也是，我們一直在努力中，也會持續與他洽談到（美國時間周四）4點前，盡我們所能留住他。」

4點過後，韋蘭德確定不執行合約，也未談妥新約，即起其他球隊可與他展開接洽。

韋蘭德 世界大賽 Justin Verlander

延伸閱讀

MLB／奪冠後名模妻子阿普頓公開放閃 韋蘭德笑容藏不住

MLB／韋蘭德滑球發威破解魔咒 賽後與大谷鐵粉胞弟相擁

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

MLB／韋蘭德中指事件還有後續 費城人球迷大讚：幽默

相關新聞

MLB／當初是不是該說好…賈吉拒洋基大把鈔票曾後悔過

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）是今年自由市場最受矚目之星，事後來看季前拒絕7年2.135億美元（約台幣67...

MLB／40歲沒在怕 韋蘭德拒2500萬美元投入自由市場

2023年球季就要滿40歲的韋蘭德（Justin Verlander），確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自...

MLB／誇張！楚奧特30歲已奪9座銀棒獎 還超越曼尼紀錄

大聯盟今天放榜銀棒獎得主，首設的工具人位置，美聯由雙城隊阿拉斯（Luis Arraez）勝出，國聯則是教士隊朱力（Bra...

MLB／克蕭接近點頭1年約再戰 續穿道奇球衣拚200勝

資深左投克蕭（Clayton Kershaw）有望續披道奇球衣續戰，美媒消息指出，雙方即將完成1年合約，明年展開他在道奇...

MLB／賈吉理所當然獲銀棒獎 大谷翔平入圍2項卻空手而回

美國職棒大聯盟MLB今天公布銀棒獎得主，今年以62支全壘打刷新美聯單季最多轟紀錄的「法官」賈吉，一如外界期待獲獎；去年以...

MLB／14人獲合格報價 道奇連兩年溫柔未列入克蕭給他時間

世界大賽落幕5天，今天是大聯盟合格報價截止日，共計14名選手得到合格報價，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。