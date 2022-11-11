MLB／誇張！楚奧特30歲已奪9座銀棒獎 還超越曼尼紀錄

大聯盟今天放榜銀棒獎得主，首設的工具人位置，美聯由雙城隊阿拉斯（Luis Arraez）勝出，國聯則是教士隊朱力（Brandon Drury）獲獎，攜手成為第一人；天使隊「神鱒」楚奧特（Ｍike Trout）在30歲賽季，已經累積9度獲獎，寫下大聯盟空前紀錄。

銀棒獎由各隊總經理、教練團投票決定，表彰各位置的頂尖攻擊好手，工具人位置為今年首度增設，

25歲阿拉斯本季年薪212.5萬美元，還有兩年薪資仲裁年，今年打下美聯打擊王獎座，以打擊率3成16擊敗洋基隊賈吉（Aaron Judge）的3成11，本季分別在一壘出賽65場、二壘41場、三壘7場。

美聯外野3席由賈吉（Aaron Judge）領銜，還有第9度獲獎的楚奧特（Ｍike Trout）以及水手超級新星羅德里奎茲（Julio Rodriguez ）。

楚奧特在今年球季開打時年紀為30歲、8月滿31歲，他是史上第一位在30歲賽季就集到9座銀棒獎的選手，他也成為史上贏得最多美聯外野手銀棒獎的選手，超越曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）的8座外野手及1座指定打擊銀棒獎。

銀棒得獎名單如下：

美聯

捕手：柯克（Alejandro Kirk）藍鳥

一壘：洛伊（Nathaniel Lowe）遊騎兵

二壘：亞土維（太空人）

三壘：拉米瑞茲（Jose Ramirez）守護者

游擊：波賈茲（Xander Bogaerts）紅襪

外野：賈吉（Aaron Judge）洋基

楚奧特（Mike Trout）天使

羅德里奎茲（Julio Rodriguez）水手

指定打擊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）太空人

工具人：阿拉斯（Luis Arraez）雙城

國聯

捕手：瑞爾穆托（J.T. Realmuto）費城人

一壘：高史密特（Paul Goldschmidt）紅雀

二壘：麥尼爾（Jeff McNeil）大都會

三壘：亞瑞納多（Nolan Arenado）紅雀

游擊：透納（Trea Turner）道奇

外野：索托（Juan Soto）國民、教士

史瓦柏（Kyle Schwarber）費城人

貝茲（Mookie Betts）道奇

指定打擊：貝爾（Josh Bell）國民、教士

工具人：朱力（Brandon Drury）教士