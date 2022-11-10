MLB／只談了15分鐘 老教頭貝克就同意與太空人續約一年

太空人今日正式宣布，球隊將簽回73歲總教練貝克（Dusty Baker），雙方將簽下一年合約，新賽季繼續由他執教太空人。

根據大聯盟官網報導指出，太空人冠軍遊行剛結束，貝克就與太空人老闆克倫（Jim Crane）談約，雙方僅花15分鐘就達成協議，貝克簽下1年合約，明年球季重返太空人擔任總教練。

2020年太空人因偷暗號醜聞重創球隊形象，原任總教練辛區（A.J. Hinch）也因此下台，由貝克接掌兵符。貝克執教太空人的這段期間，幫助球隊兩度拿下美聯冠軍，並在今年拿下世界大賽冠軍，貝克也成為史上最老奪得首枚冠軍戒的總教練。

對於重返太空人執教，貝克表示，「我很高興能夠回來，我本來就覺得會回來，很高興沒有花太多時間。我的家人也都非常高興，現在將看看我們能夠走到哪。」

太空人能夠得到冠軍，其他教練團成員也功不可沒，貝克也稱讚板凳教練艾斯帕達（Joe Espada），「我想帶回教練團的成員，包含艾斯帕達，他是個優秀的傢伙。」不過貝克的願望不一定能實現，因為艾斯帕達近期已經和其他球隊進行面試，且被列入馬林魚和白襪總教練的決選名單中。

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