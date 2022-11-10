MLB／筒香嘉智、有原航平旅美表現差 兩人都還不想回日職

日籍重砲筒香嘉智和日籍投手有原航平轉戰大聯盟後，表現都不甚理想。兩位球員的經紀人沃夫（Joel Wolfe）向日媒透露，筒香嘉智和有原航平都仍在尋求留在大聯盟的機會。

筒香嘉智旅美後表現不如預期，先後加入光芒、道奇、海盜，總計出賽182場，累積18轟、75分打點，打擊率僅1成97。今年是生涯表現最糟的一年，出賽50場，2轟、19分打點、打擊率僅1成71，與過去在日職呼風喚雨的表現截然不同。

有原航平旅美前是日職火腿隊的王牌投手，沒想到他在美職適應不良且受到傷勢影響，旅美兩個賽季，總計出賽15場比賽中有14場先發，留下戰績3勝7敗、防禦率7.57的成績。其中今年出賽5場，防禦率高達9.45。

有原航平。 美聯社

兩人的經紀人同為沃夫，沃夫向《日刊體育》表示筒香嘉智和有原航平都仍以簽大聯盟合約為前提，和各隊進行協商。他也相當看好兩人未來的發展，「如果筒香嘉智在休賽季持續訓練並保持健康，能幫助大聯盟球隊」「有原航平目前在德州自主訓練，目前狀態很好，他會為了大聯盟合約全力以赴。」

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