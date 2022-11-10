快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／賈吉奪下漢克阿倫獎 年度MVP擊敗大谷翔平穩了？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉(左)與高史密特(右)獲選兩聯盟漢克阿倫獎。 截圖自大聯盟官方推特
賈吉(左)與高史密特(右)獲選兩聯盟漢克阿倫獎。 截圖自大聯盟官方推特

大聯盟本季「漢克阿倫獎」得主今天出爐，美聯打擊雙冠王賈吉（Aaron Judge）擊敗天使隊兩大咖大谷翔平、楚奧特（Mike Trout），成為洋基隊史第3位獲獎球員，國聯則由紅雀隊重砲高史密特（Paul Goldschmidt）勝出。

漢克阿倫獎是在1999年設立，獎勵單季打擊表現最傑出的球員，賈吉繼2006、09年基特（Derek Jeter）、2007年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）之後，成為洋基第3人。

值得一提的是，漢克阿倫獎向來是年度MVP的重要指標，過去46位得主有22人最後贏得MVP，賈吉、高史密特下周能否奪下年度最大獎項，所有球迷都等著看。

賈吉本季62轟、131分打點都在美聯排名第1，得分133、長打率6成86、壘打數391、整體攻擊指數1.111也是榜首，擊敗另外7名進入美聯最後決選名單的球員。

高史密特2013年效力響尾蛇隊時，首次奪下漢克阿倫獎，今年打擊率3成17、全壘打35支、打點115分，共有9個打擊數字在國聯前3名，成為史上第13位至少兩度獲獎的球員，之前國聯7人有6人獲選年度MVP。

賈吉 洋基 Mike Trout

延伸閱讀

MLB／大谷翔平二連敗無緣衛冕 賈吉抱回球員選擇兩大獎

MLB／期盼賈吉終生洋基 凱許曼：他正在名人堂航道上

MLB ／賈吉爭奪戰！ 教頭布恩喊話要他終身當洋基人

MLB／球迷太愛「噓」 塞揚強投要賈吉快離開洋基

相關新聞

MLB／賈吉奪下漢克阿倫獎 年度MVP擊敗大谷翔平穩了？

大聯盟本季「漢克阿倫獎」得主今天出爐，美聯打擊雙冠王賈吉（Aaron Judge）擊敗天使隊兩大咖大谷翔平、楚奧特（Mi...

MiLB／鄭宗哲33盜 勇奪海盜小聯盟最佳跑壘員獎

台灣旅美小將鄭宗哲效力於匹茲堡海盜1A，今（9）日海盜公佈小聯盟獎項，鄭宗哲單季跑出33次盜壘，奪下海盜小聯盟最佳跑壘員獎。 鄭宗哲在2019年普門高中畢業後就赴美發展，本賽季在海盜隊小聯盟1A

MLB／狄葛隆續留大都會？傳遊騎兵準備要「搶人」

大聯盟自由市場火熱開張，其中大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）宣布自由球員身份，多數人看好他會續留大都會，大都會球團也在全力留人，但目前一直沒有確切消息傳出，如今又傳出遊騎兵對他也有興趣，續

MLB／有17名菜鳥還奪分區第一 守護者安托列提獲選年度總管

大聯盟冬季會議展開，守護者隊總經理安托列提（Chris Antonetti）在會議中獲選為今年年度最佳總管，大膽採用新人...

MLB／費城人執行諾拉下季球隊選擇權 休賽季補強受關注

在剛結束世界大賽中以2勝4敗不敵休士頓太空人的費城費城人，與冠軍擦身而過後，如今也開始針對下季開始做準備，首先在今天確定執行陣中雙王牌之一的諾拉（Aaron Nola）下賽季的球員選項，也讓他這紙於2

MLB／大谷進MVP決選卻成塞揚遺珠 官網點出2項數據劣勢

大聯盟官網今公布各年度獎項決選名單，天使大谷翔平雖然挺進美聯MVP決選名單，但美聯塞揚獎決選名單卻不見他的名字，對此大聯盟官網點出關鍵數據，分析大谷成為遺珠的關鍵。 美聯塞揚獎入圍決選3人分別是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。