聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／賈吉奪下漢克阿倫獎 年度MVP擊敗大谷翔平穩了？
大聯盟本季「漢克阿倫獎」得主今天出爐，美聯打擊雙冠王賈吉（Aaron Judge）擊敗天使隊兩大咖大谷翔平、楚奧特（Mike Trout），成為洋基隊史第3位獲獎球員，國聯則由紅雀隊重砲高史密特（Paul Goldschmidt）勝出。
漢克阿倫獎是在1999年設立，獎勵單季打擊表現最傑出的球員，賈吉繼2006、09年基特（Derek Jeter）、2007年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）之後，成為洋基第3人。
值得一提的是，漢克阿倫獎向來是年度MVP的重要指標，過去46位得主有22人最後贏得MVP，賈吉、高史密特下周能否奪下年度最大獎項，所有球迷都等著看。
賈吉本季62轟、131分打點都在美聯排名第1，得分133、長打率6成86、壘打數391、整體攻擊指數1.111也是榜首，擊敗另外7名進入美聯最後決選名單的球員。
高史密特2013年效力響尾蛇隊時，首次奪下漢克阿倫獎，今年打擊率3成17、全壘打35支、打點115分，共有9個打擊數字在國聯前3名，成為史上第13位至少兩度獲獎的球員，之前國聯7人有6人獲選年度MVP。
MLB季後賽對戰表
▪ 2022 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言