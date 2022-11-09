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MiLB／鄭宗哲33盜 勇奪海盜小聯盟最佳跑壘員獎

聯合新聞網／ 綜合報導
我國旅美小將鄭宗哲獲得海盜小聯盟最佳跑壘員獎。 美聯社
我國旅美小將鄭宗哲獲得海盜小聯盟最佳跑壘員獎。 美聯社

台灣旅美小將鄭宗哲效力於匹茲堡海盜1A，今（9）日海盜公佈小聯盟獎項，鄭宗哲單季跑出33次盜壘，奪下海盜小聯盟最佳跑壘員獎。

鄭宗哲在2019年普門高中畢業後就赴美發展，本賽季在海盜隊小聯盟1A體系中拚戰，今年出賽104場，385個打數中敲出104支安打，打擊率2成70，敲出6轟以及33次盜壘成功。

33次盜壘除了是全隊最多外，也在聯盟中排名第二，此外本季他也擊出了7支三壘安打，是聯盟中最多的，可看出他的腳程相當快，在壘間有一定的破壞力，最後也獲得海盜小聯盟的最佳跑壘員獎，此獎項是以盜壘王莫雷諾（Omar Moreno）命名。

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