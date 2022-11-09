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MLB／狄葛隆續留大都會？傳遊騎兵準備要「搶人」

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會當家王牌狄葛隆（Jacob deGrom）是否續留仍有變數。 美聯社
大都會當家王牌狄葛隆（Jacob deGrom）是否續留仍有變數。 美聯社

大聯盟自由市場火熱開張，其中大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）宣布自由球員身份，多數人看好他會續留大都會，大都會球團也在全力留人，但目前一直沒有確切消息傳出，如今又傳出遊騎兵對他也有興趣，續留恐生變。

狄葛隆季後宣布跳脫剩下的2年合約，宣告成為自由球員，大都會總管艾普勒（Billy Eppler）稍早受訪表示雙方已經有初步的共識，另外也表示雙方都有持續的互動交流，盡量做到打開天窗說亮話。

遊騎兵總管楊恩（Chris Young）先前受訪表示正在觀望自由球員市場，目前是以尋找好的投手為首要任務，會將大部分的資源分配到投手戰力上，此話一出，眾人紛紛猜測遊騎兵是不是準備要和大都會「搶人」了。

狄葛隆今年賽季受到右肩傷勢影響，出賽數銳減，本季先發出賽11場，拿下5勝4敗，64.1局投球中被敲出40支安打，飆出104個三振，防禦率3.08，仍保有一定的水準。

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