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MLB／費城人執行諾拉下季球隊選擇權 休賽季補強受關注

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人執行諾拉下賽季球隊選項 。 路透社
費城人執行諾拉下賽季球隊選項 。 路透社

在剛結束世界大賽中以2勝4敗不敵休士頓太空人的費城費城人，與冠軍擦身而過後，如今也開始針對下季開始做準備，首先在今天確定執行陣中雙王牌之一的諾拉（Aaron Nola）下賽季的球員選項，也讓他這紙於2019簽下的合約，總值來到5年5900萬美元；不過另外也宣布拒絕二壘手塞古拉（Jean Segura）的1700萬美元選擇權。

29歲的諾拉今年球季與惠勒（Zack Wheeler）共組費城雙王牌，在兩人帶領下費城人終結多年季後賽荒，並且一路殺到世界大賽，儘管沒有拿下冠軍，但沒有人會否定一路從外卡殺上來的費城人這賽季的成功，而諾拉在費城人執行球隊選項後，要到明年冬天才成為自由球員，可以確定的是費城人歇下來將會努力與他達成延長合約，避免讓他進入自由市場。

不過費城人休賽季仍有多名投手成為自由球員，包含吉布森（Kyle Gibson）、雷神辛德加德（Noah Syndergaard）、卡內波（Corey Knebel）及羅伯森（David Robertson），要如何保持爭冠球隊競爭力，管理層的考驗才剛開始。

此外費城人也決定不執行塞古拉的球隊選項，劇ESPN分析，費城人目前打線有著高三振率但全壘打也多的雙面刃特色，因此季後目標將鎖定有穩定上壘，擊球率較高的打者，今年自由市場有著不少這類可守中線的打者，勢必將成為費城人的狩獵目標。

太空人 美金 競爭力

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