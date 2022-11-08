MLB／大谷進MVP決選卻成塞揚遺珠 官網點出2項數據劣勢

大聯盟官網今公布各年度獎項決選名單，天使大谷翔平雖然挺進美聯MVP決選名單，但美聯塞揚獎決選名單卻不見他的名字，對此大聯盟官網點出關鍵數據，分析大谷成為遺珠的關鍵。

美聯塞揚獎入圍決選3人分別是太空人韋蘭德（Justin Verlander）、白襪希斯（Dylan Cease）、藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）。官網認為，大谷翔平今年在投手丘上的表現能夠在塞揚獎票選上被討論，因為他在166局的投球當中送出219次三振，三振率比入選的韋蘭德（Justin Verlander）和馬諾亞（Alek Manoah）還高。

不過官網也指出，大谷的投球局數比入選的3人都還要少，防禦率也比3人高，是成為塞揚遺珠的兩大關鍵。

雖然確定無緣塞揚獎，但大谷仍然能爭取美聯MVP，3名挺進決選的候選人中，大谷翔平和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的呼聲較太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）高上許多，官網今日也確定將在台灣時間11月18日公布結果。

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