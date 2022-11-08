聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷進MVP決選卻成塞揚遺珠 官網點出2項數據劣勢
大聯盟官網今公布各年度獎項決選名單，天使大谷翔平雖然挺進美聯MVP決選名單，但美聯塞揚獎決選名單卻不見他的名字，對此大聯盟官網點出關鍵數據，分析大谷成為遺珠的關鍵。
美聯塞揚獎入圍決選3人分別是太空人韋蘭德（Justin Verlander）、白襪希斯（Dylan Cease）、藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）。官網認為，大谷翔平今年在投手丘上的表現能夠在塞揚獎票選上被討論，因為他在166局的投球當中送出219次三振，三振率比入選的韋蘭德（Justin Verlander）和馬諾亞（Alek Manoah）還高。
不過官網也指出，大谷的投球局數比入選的3人都還要少，防禦率也比3人高，是成為塞揚遺珠的兩大關鍵。
雖然確定無緣塞揚獎，但大谷仍然能爭取美聯MVP，3名挺進決選的候選人中，大谷翔平和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的呼聲較太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）高上許多，官網今日也確定將在台灣時間11月18日公布結果。
MLB季後賽對戰表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言