MLB／床墊富商豪賭太空人奪冠 獲史上最高彩金7500萬美元

世界大賽於前日落幕，除了奪下冠軍的太空人球隊成員之外，最大的贏家可能是外號「床墊麥克」的休士頓富商麥金維爾（Jim McIngvale），他先前投入1000萬美元下注太空人獲勝，太空人奪冠後，將收下運動博弈史上最高的7500萬美元彩金。

麥金維爾是美國家具連鎖店「Gallery Furniture」創辦人，過去就有瘋狂的投注紀錄。2019年就曾用350萬賭太空人奪冠，不過該年國民擊敗太空人。

麥金維爾的行為看似瘋狂，實則相當精明。他先前曾在自己的家具店推出銷售方案，只要購買3000美元的精選床墊，太空人奪冠就能退款。若太空人獲勝他能用贏下的大筆獎金給客戶回饋，若太空人落敗至少也能靠床墊賺回一些錢，還能達到廣告宣傳的效果。

太空人贏下世界大賽，麥金維爾將獲得7500萬美元彩金，創下運動博弈史上最高紀錄。他表示，「我是一個願意冒險的人，幫助別人的感覺也很好，透過一場驚奇的棒球比賽這麼做，我很願意。」

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