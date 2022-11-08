MLB ／大聯盟官網評價千賀勝過柯蕭 小熊成爭奪戰領跑者

大聯盟賽季結束，熱鬧的自由市場大戰即將拉開序幕，宣告要旅美的日職軟銀王牌動向也備受關注，大聯盟今天官網今日發布新球季自由球員排名，將千賀滉大列為第11名，比第12的柯蕭還高，同時指出芝加哥小熊目前是領跑者。

除了官網外，《CBS Sports》則將千賀列為第23位，先發投手則排第9，報導指出：「千賀賽季投了148局，防禦率僅1.89，保送三振比為3.18，主要武器為曾飆到164公里的速球及幽靈指叉球，這是一個在任何地方都能通用的球種」，並且預測他可以仰賴這兩種球種在大聯盟生存，而藍鳥、遊騎兵、小熊都可以簽下他來補強先發輪值。

其中擁有日本強打鈴木誠也的小熊隊更被視為追逐千賀的領跑者，因為他和去年才透過入札轉戰大聯盟的鈴木誠也是同一個經紀人沃夫（Joel Wolfe），他就表示:「兩位球員一直都保有聯絡，鈴木也跟他分享芝加哥美好經驗」。目前沃夫正在拉斯維加斯，預計幾天後將會跟小熊總裁碰頭。

29歲正在生涯巔峰期的千賀滉大，在日職11個球季累計87勝防禦率2.59，賽季中更曾投出164公里火球，還擁有一手好變化球，成為大聯盟補強先發輪值的熱門，除了小熊十分有興趣外，也傳出紅襪想要出手，沃夫也代替千賀表示：「他態度開放，但期待去到大球隊，而且要是一個挑戰冠軍的隊伍。」

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