聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／奪冠後名模妻子阿普頓公開放閃 韋蘭德笑容藏不住
太空人前天在世界大賽封王，賽後塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）也和一家三口接受訪問，他的名模妻子阿普頓（Kate Upton）也當眾放閃，並大讚韋蘭德的表現，韋蘭德也露出開心的表情。
在封王慶祝時，韋蘭德抱著女兒與妻子阿普頓接受《MLB Network》訪問，阿普頓稱讚韋蘭德作為丈夫和父親的表現，「他是我見過最積極的人，雖然當球員很辛苦，但他仍做到成為女兒最好的榜樣。」
阿普頓更進一步向韋蘭德示愛：「無論比賽結果如何，你永遠能扮演好丈夫和父親的角色，這就是我愛你的原因。」聽見妻子這些話，韋蘭德也露出開心的表情。
韋蘭德今年在例行賽先發28場，成績18勝4敗、防禦率1.75。今日也正式進入美聯塞揚獎決選名單，數據分析模型和賭盤賠率一致看好他拿下今年的美聯塞揚獎，若真能如願獲獎，可以說是個人最豐收的一年。
MLB季後賽對戰表
▪ 2022 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言