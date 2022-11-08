MLB／奪冠後名模妻子阿普頓公開放閃 韋蘭德笑容藏不住

太空人前天在世界大賽封王，賽後塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）也和一家三口接受訪問，他的名模妻子阿普頓（Kate Upton）也當眾放閃，並大讚韋蘭德的表現，韋蘭德也露出開心的表情。

在封王慶祝時，韋蘭德抱著女兒與妻子阿普頓接受《MLB Network》訪問，阿普頓稱讚韋蘭德作為丈夫和父親的表現，「他是我見過最積極的人，雖然當球員很辛苦，但他仍做到成為女兒最好的榜樣。」

阿普頓更進一步向韋蘭德示愛：「無論比賽結果如何，你永遠能扮演好丈夫和父親的角色，這就是我愛你的原因。」聽見妻子這些話，韋蘭德也露出開心的表情。

韋蘭德今年在例行賽先發28場，成績18勝4敗、防禦率1.75。今日也正式進入美聯塞揚獎決選名單，數據分析模型和賭盤賠率一致看好他拿下今年的美聯塞揚獎，若真能如願獲獎，可以說是個人最豐收的一年。

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