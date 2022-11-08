MLB ／有原航平旅美表現不佳 日媒喊話「回來吧」！

赴美2個賽季始終無法繳出優異成績的有原航平，在球員工會所公布的131位自由球員中也名列其中，不過與其在大聯盟苦苦掙扎，日本媒體喊話要他「回家」重返日本職棒。

今年30歲的前日本火腿王牌有原航平，在2020休賽季透過入札加盟火腿前輩達比修有所待過的遊騎兵，並簽下2年620萬美元的合約，可惜未能複製日職好表現，在美國職棒一路走來跌跌撞撞。

有原航平今年賽季在3A度過了大半時間，大聯盟僅5場出賽，留下9.45的防禦率，旅美2年下來僅在大聯盟出賽15場，3勝7敗防禦率更高達7.57，跟他在日職的成績有著極大落差。

就在有原航平成為自由球員後，日媒以「本賽季僅一勝⋯相隔三年有望重返日本職棒」為標題報導，直言現在的他在遊騎兵生涯已經到了終點，下一步得接受自己在大聯盟失敗經驗，回歸日本職棒。

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