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MLB／ 小熊康崔拉斯差點就隨太空人奪冠 美媒爆交易破局原因

聯合新聞網／ 綜合報導
康崔拉斯季中交易流言不斷，卻在小熊打完賽季，原來他差一點就能被換到太空人。 路透社
康崔拉斯季中交易流言不斷，卻在小熊打完賽季，原來他差一點就能被換到太空人。 路透社

世界大賽太空人3連勝以4:2擊敗費城人奪得世界大賽冠軍後，本賽季正式塵埃落定，不過美媒近日透露季中交易內幕，太空人距離交易到芝加哥小熊明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）只差一步，但最後關頭卻被總教練貝克（Dusty Baker）喊停。

下賽季即將成為自由球員的康崔拉斯，季中不斷有關於他的交易流言，但在交易截止日後他依然留在陣中，這讓球迷十分不解，而在世界大賽結束後，美國ESPN的記者透露，其實在季中康崔拉斯就差一個人點頭，就要換穿太空人隊的球衣。

劇報導指出，當時小熊及太空人其實都已同意交易，太空人送出先發投手厄奎迪（Jose Urquidy）來換取小熊捕手康崔拉斯，但最後關頭卻急喊煞車，原因是休士頓掌舵的教頭不同意。報導也曝光新科冠軍教頭貝克拒絕的理由，他說：「雖然我很欣賞康崔拉斯，但是厄奎迪也是一名很棒的選手，我當時需要一位能配合球隊安排的球員，尤其不會抱怨上場時間，但對一名合約年選手來說這點很難，因為所有人都在關心他的數據，這點我不會責怪，但這類球員不是我們所需要的。」

康崔拉斯在交易被否決後在小熊打完這個賽季，目前也成了自由球員，小熊已提出1965萬美元的合格報價，但若未能達成續約對小熊將是空手而回，因為他們差一步就能拿到一個表現不錯、且能保有控制權到2025的先發投手，但現在最多只有他離隊後拿到的未來補償選秀權而已。

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