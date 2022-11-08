MLB／小熊需要新指標球星！ 官網點名將爭取賈吉

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年開季前未與洋基續約，球季結束後成為自由球員。沒想到他打出破紀錄62轟的史詩賽季，大聯盟官網今日也預測，除了母隊洋基、道奇、巨人、大都會、紅襪等豪門外，小熊也可能是突然殺出來的黑馬。

小熊本季薪資1.23億美元，下賽季將擺脫海瓦德（Jason Heyward）的8年大合約，因此將在今年冬天擁有不少的薪資空間，在自由市場花大錢補強。

MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）表示，今年自由市場游擊手人才濟濟，簽下一名明星游擊手可能是小熊的優先選項。但他進一步分析，小熊自2016年奪下世界冠軍後，奪冠班底已分崩離析，需要一個人成為新指標球星，而賈吉可能就是那個人。

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