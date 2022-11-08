MLB／年度獎項決選名單確定 18日揭曉賈吉、大谷誰是MVP
大聯盟今公布年度獎項決選名單，其中最受球迷矚目的美聯年度最有價值球員（MVP），將在18日（台灣時間）揭曉，官網昨日也預告這是競爭最激烈的獎項，至於塞揚獎、年度最佳教練與新人王的入圍者及獎項宣告日期如下。
最有價值球員（11月18日公布）
美聯：洋基賈吉（Aaron Judge）、天使大谷翔平、太空人外野手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。
國聯：紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、教士三壘手馬恰多（Manny Machado）
The AL's best in 2022! pic.twitter.com/ffX4wNdeWV— MLB (@MLB) 2022年11月8日
The best of the best in the Senior Circuit. pic.twitter.com/keYNCCyNMl— MLB (@MLB) 2022年11月8日
塞揚獎（11月17日公布）
美聯：太空人韋蘭德（Justin Verlander）、白襪希斯（Dylan Cease）、藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）。
國聯：馬林魚阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、勇士弗里德（Max Fried）、道奇烏力亞斯（Julio Urias）。
These guys were nasty this season! pic.twitter.com/5hqTxFb2FQ— MLB (@MLB) 2022年11月8日
Your 2022 NL Cy Young Award finalists! pic.twitter.com/ppOKtL9lAT— MLB (@MLB) 2022年11月7日
最佳總教練（11月16日公布）
美聯：守護者法蘭柯納（Terry Francona）、金鶯海德（Brandon Hyde）、水手塞維斯（Scott Servais）。
國聯：道奇羅伯茲（Dave Roberts）、大都會蕭瓦特（Buck Showalter）、勇士史尼克（Brian Snitker）。
The AL's top skippers. pic.twitter.com/Qxc2jWhbF0— MLB (@MLB) 2022年11月7日
Three NL managers who led their teams to over 100 wins. pic.twitter.com/vYCKhWCREr— MLB (@MLB) 2022年11月7日
最佳新秀（11月15日公布）
美聯：守護者外野手史蒂文．關（Steven Kwan）、水手外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）。
國聯：勇士投手史泰德（Spencer Strider）、勇士外野手哈里斯（Michael Harris II）、紅雀二壘手杜諾文（Brendan Donovan）。
This year's AL rookie class was STACKED! pic.twitter.com/LUmRbTXkjz— MLB (@MLB) 2022年11月7日
These guys shined in their rookie seasons. pic.twitter.com/KTaRpSQUnT— MLB (@MLB) 2022年11月8日
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