MLB／年度獎項決選名單確定 18日揭曉賈吉、大谷誰是MVP

大聯盟今公布年度獎項決選名單，其中最受球迷矚目的美聯年度最有價值球員（MVP），將在18日（台灣時間）揭曉，官網昨日也預告這是競爭最激烈的獎項，至於塞揚獎、年度最佳教練與新人王的入圍者及獎項宣告日期如

2022-11-08 11:16