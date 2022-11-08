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MLB／年度獎項決選名單確定 18日揭曉賈吉、大谷誰是MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人艾瓦瑞茲、洋基賈吉、天使大谷翔平進入美聯MVP最終決選名單。 圖擷自MLB官方推特
太空人艾瓦瑞茲、洋基賈吉、天使大谷翔平進入美聯MVP最終決選名單。 圖擷自MLB官方推特

大聯盟今公布年度獎項決選名單，其中最受球迷矚目的美聯年度最有價值球員（MVP），將在18日（台灣時間）揭曉，官網昨日也預告這是競爭最激烈的獎項，至於塞揚獎、年度最佳教練與新人王的入圍者及獎項宣告日期如下。

最有價值球員（11月18日公布）

美聯：洋基賈吉（Aaron Judge）、天使大谷翔平、太空人外野手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

國聯：紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、教士三壘手馬恰多（Manny Machado）

塞揚獎（11月17日公布）

美聯：太空人韋蘭德（Justin Verlander）、白襪希斯（Dylan Cease）、藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）。

國聯：馬林魚阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、勇士弗里德（Max Fried）、道奇烏力亞斯（Julio Urias）。

最佳總教練（11月16日公布）

美聯：守護者法蘭柯納（Terry Francona）、金鶯海德（Brandon Hyde）、水手塞維斯（Scott Servais）。

國聯：道奇羅伯茲（Dave Roberts）、大都會蕭瓦特（Buck Showalter）、勇士史尼克（Brian Snitker）。

最佳新秀（11月15日公布）

美聯：守護者外野手史蒂文．關（Steven Kwan）、水手外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）。

國聯：勇士投手史泰德（Spencer Strider）、勇士外野手哈里斯（Michael Harris II）、紅雀二壘手杜諾文（Brendan Donovan）。

太空人

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