MLB ／教士三球員成自由球員 和前美聯新人王說掰掰

今年球季在季後賽打出驚奇，以下剋上擊敗道奇，直到國聯冠軍戰第五戰才被費城人淘汰的教士，隨著自由市場開市，陣中有3名球員跳出合約自由身，球團也決定不執行前美聯新人王明年球季的選擇權。

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教士今天共有3名主力成為自由球員，其中外野手普洛法（Jurickson Profar）及右投蘇亞雷斯（Robert Suarez）兩人選擇跳出合約，另一人則是教士拒絕曾獲得美聯新人王的邁爾斯（Wil Myers）下賽季2000萬美元球隊選擇，以100萬買斷，讓他成為自由身。

外野手普洛法跳出合約成為自由球員。 路透社

普洛法過去在遊騎兵時被譽為棒球界頂級新秀，如今邁入30歲的他更像是個穩定外野手，而非當初期待的超級巨星，下筆合約將會十分有趣，不過由於他與球隊總管普瑞勒（A.J. Preller）是從遊騎兵起的舊識，普瑞勒一直都很看好他的表現，因此續留聖地牙哥的機率不低。

蘇亞雷斯從日職拼回大聯盟，走過開季低潮後成為教士勝利組後援，身價自然水漲船高，當然要到自由市場測試。 法新社

另外將滿32歲的牛棚主力蘇亞雷斯，過去曾在日本職棒打拼的他，去年與教士簽下2年1100萬美元合約，附帶2023的球員選項，儘管季中因傷病進入60天傷兵名單，但他第一個大聯盟賽季表現依舊亮眼，47.2局的投球ERA2.27,三振率更是高達31.9%，因此教士肯定有興趣與他再續前緣。但以蘇亞雷斯球速快且高三振率的特色，肯定也會吸引各球團角逐。

除了兩位跳出合約的球員外，教士也宣布不執行邁爾斯下季2000萬美元選擇權，讓他進入自由市場。這位前美聯人王在2017年與教士簽下六年延長合約，但表現與薪水不成正比，過去幾年球團就不斷嘗試交易他，以便減輕奢侈稅負擔，然而都找不到接手球隊，如今保證合約終於結束，自然沒有執行球隊選項的道理。

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