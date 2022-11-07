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MLB／太空人奪冠隔1天就要封王遊行 3學區停課同慶
太空人隊昨天以4勝2敗擊退費城人隊，抱回隊史第二座世界大賽冠軍，休士頓市政府宣布將在當地時間周一中午12點（台灣時間周二凌晨2點）舉辦封王遊行，當地3學區宣布停課一天，官方預估參與遊行人數將突破100萬人。
太空人曾在2017年登頂榮耀，但事後被踢爆該年涉及違規竊取暗號，瞬間淪為過街老鼠、冠軍被打上星號，一直扮演棒壇的反派角色，但不影響太空人的強盛，他們依然年年闖蕩季後賽，並於今年再度奪冠。
封王遊行時間出爐，太空人打鐵趁熱，距離封王日僅間隔1天，明天就要舉辦封王遊行，雖是當地時間周一，但休士頓、阿爾丁、福特本德3個學區皆宣布停課一天，讓學生及教職員可以參與封王遊行，官方預估參與人數將從2017年的75萬到100萬之間增加到100萬以上。
此外，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，休士頓地鐵系統將全天免費開放民眾搭乘。
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