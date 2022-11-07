MLB／後援投手史上最肥約！美媒爆大都會開5年32億留迪亞茲

大聯盟休賽季首日，大都會傳出以5年1.02億美元（新台幣32.6億元）肥約留下終結者迪亞茲（Edwin Diaz）。若消息屬實，迪亞茲將拿到大聯盟史上後援投手總額及平均年薪最高合約。

迪亞茲憑藉剛猛速球與犀利滑球，本季32次救援成功，防禦率1.31，每9局三振數17.1次，都是大聯盟佼佼者。體育頻道ESPN與大聯盟官網今天引述未具名消息人士報導，大都會砸錢綁住這位賽季結束後成為自由球員的明星。

在此之前，大聯盟史上總額最高後援投手合約是洋基隊開給前終結者查普曼（Aroldis Chapman）的5年8600萬美元，這張合約剛結束。

白襪隊去年賽季前以3年5400萬美元網羅終結者漢崔克斯（Liam Hendriks），平均年薪1800萬美元傲視大聯盟後援投手。

報導如屬實，迪亞茲將成為大聯盟史上首位合約總額破1億美元、平均年薪達2000萬美元（約新台幣6億3987萬元）的後援投手。新約有待體檢通過，截至發稿，大都會球團尚未公布相關消息。

根據ESPN報導，迪亞茲新約附帶跳脫條款、完整不可交易條款及第6年選擇權。

大都會本季例行賽拿下101勝，是大聯盟4支百勝球隊之一，並以國家聯盟東區第2闖進季後賽，但在國聯外卡系列賽以1勝2敗不敵教士隊，睽違6年首嘗季後賽滋味只打一輪就出局。

28歲的迪亞茲是大都會重返季後賽功不可沒的要角，但他在大都會的生涯並非一路順遂。

生於波多黎各的迪亞茲曾在西雅圖水手隊單季57次救援成功，2018年12月隨卡諾（Robinson Cano）轉到大都會，隔年賽季吞下7敗、防禦率5.59，令球迷失望不已。過去兩季他逐漸找回身手，本季總算拿出大殺四方的表現，成為大都會陣中人氣最旺球星之一。

迪亞茲登場樂Narco融合小號吹奏及電子音樂，令人血脈賁張，季中逐漸廣為人知，成為大都會吸引球迷進場一大賣點。轉播單位後來甚至破例不進廣告，完整呈現他從外野牛棚跑向投手丘練投的畫面。

8月底，台北市福林國小少棒隊在賓州威廉波特（Williamsport）拿下第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽季軍後造訪紐約，在花旗球場近距離接觸迪亞茲等球星。迪亞茲對台灣小將要簽名、玩自拍來者不拒，展現充滿親和力的一面。

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