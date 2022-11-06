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MLB／執教首冠終入袋 老教頭貝克：它很重要

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
在生涯執教25個賽季後，貝克終於拿下第一座世界大賽冠軍。 法新社
在生涯執教25個賽季後，貝克終於拿下第一座世界大賽冠軍。 法新社

生涯執教25個球季，貝克（Dusty Baker）今年終於率領太空人隊拿下世界大賽冠軍，加上季賽達成執教2000勝里程碑，這是他在2017年離開國民隊後沒想過的事。

隨著太空人隊今天以4：1擊敗費城人隊在第六戰封王，收下執教生涯首冠的貝克興奮地與教練團相擁。

貝克是在2020年才又被太空人隊聘請，以總教練身分重返大聯盟，當時球隊正陷入偷暗號風暴，他也在縮水球季帶出29勝31敗成績，去年率隊拿下95勝，今年將勝場再推升到106勝，也讓他達成2000勝里程碑，成為史上第12人。

唯一缺憾也在今天補齊，貝克日前受訪時表示：「我拿下2000勝，但大家說的都是我還沒拿下世界大賽冠軍，所以它（冠軍）真的很重要，對外界來說重要，對我們來說也重要。」

世界大賽 費城人 太空人

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