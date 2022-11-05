MLB ／全力在G6終結費城人 太空人要為主帥貝克奪執教首冠

太空人在昨天世界大賽第五戰以3:2驚險擊敗費城人，先取得聽牌優勢，但這也讓大家想起總教練貝克（Dusty Baker）上一次在世界大賽搞砸3:2聽牌的結局，因此下一戰太空人勢必會將士用命避免夜長夢多，力拼在第六戰就拿下2022世界大賽冠軍。

回顧2002年時，貝克帶領的舊金山巨人在在主砲邦茲（Barry Bonds）帶領下，打完前五戰先取得3:2的聽牌優勢，卻在第六戰浪費5分領先優勢、以5:6敗給天使隊，第七戰更遭到天使以4:1逆襲奪下世界大賽冠軍，寫下「逆轉猴」傳奇。

20年後的現在、連兩年領太空人打世界大賽的貝克，依然在尋求個人執教生涯的首座冠軍，這位曾在選手生涯跟隨道奇拿下一座冠軍的教練，退休後執教25個賽季還是一冠難求，現在距離自己執教首冠也只剩下一步之遙。

貝克在被問到追逐冠軍時，表示道：「我不考慮現在的情況，就是一天的休息，如果一直想著一些事情，那些事會讓你瘋狂。」

73歲的貝克與太空人的合約將在這個賽季後到期，而他也表示自己現在沒有心思及時間關心這個問題，因為他更大的責任是要帶領太空人拿下隊史第二冠，撕掉2017年擊敗道奇卻被外界認為是靠作弊才贏球的標籤，正大光明拿下今年冠軍是他們一致的目標。

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