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MLB ／美媒疑有失速狀況 惠勒：現在沒有投手百分百健康

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人王牌惠勒。 美聯社
費城人王牌惠勒。 美聯社

今年一路從外卡賽挺進，以黑馬姿態闖入世界大賽的費城人，除了靠陣中打者砲火連天外，雙王牌的表現更是關鍵，諾拉（Aaron Nola）以及惠勒（Zack Wheeler）都扮演重要角色，明天關鍵的第六戰費城人再次推出惠勒掛帥主投，力拼戰線延長至第七戰。

惠勒本季例行賽主投26場，拿下12勝7敗防禦率僅2.83，進入季後賽前4場都拿下優質先發，但在世界大賽第二戰卻遭到太空人打爆，5局投球丟掉5分承擔敗投。

值得觀察的是據美媒《NBC Sport》報導，惠勒上一場出賽有降速趨勢，可能是被太空人突破主因，他本賽季直球均速是97.2英里（約156.4公里），但世界大賽第二戰只剩下95.6英里(約153.9公里)，且整場比賽只有3球達到97英里，但在他之前的先發曾投出過11球達99英里(約159公里)的速球。

事實上惠勒曾在8月時因為手肘傷勢進入傷兵名單，經過一個月的休養才回歸球隊，如今又面臨手肘疲勞狀況，面對記者提問他是否百分百健康時，他回應道：「現在已經沒投手會完全健康，多少都有疲勞感，時間會證明一切，我更關心自己控球狀況」。

聽牌的太空人則推出在G2壓制費城打線的瓦德茲（Framber Valdez），期待他再次壓制對手，助球隊能在明天六戰就拿下世界大賽冠軍；而費城人則必須相信他們的王牌惠勒，希望他複製對陣教士時的好表現，幫助球隊續命。

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