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MLB／大谷翔平二連敗 賈吉抱回球員選擇兩大獎

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

由大聯盟球員投票產生的球員選擇獎（Players Choice Awards）今天出爐，大谷翔平二連敗，無論是年度最佳球員、美聯傑出球員獎，都輸給本季敲出62轟的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

大谷翔平去年奪得這兩個獎項，最後也帶走由美國棒球記者作家協會（BBWAA）選出的美聯MVP，但今年在這兩個獎項錯過連霸，而美聯MVP預計將在11月18日揭曉，大谷翔平將與賈吉再次爭鋒。

賈吉今年以62轟打破馬里斯（Roger Maris）締造的的美聯全壘打紀錄，另外133得分、90支長打都是全聯盟第一，另外131分點則與大都會隊阿隆索（Pete Alonso）並列聯盟第一。

大谷翔平今年依舊展現二刀流身手，打擊率2成73、34轟，另外拿下15勝9敗、防禦率2.33，而且還是史上第一位在單一球季打席數、投球局數都符合規定的球員。

除了賈吉，韋蘭德（Justin Verlander）今年也帶走兩個獎項，分別是美聯傑出投手、美聯東山再起獎；國聯傑出球員則是由紅雀隊當家一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）拿下。

賈吉 大谷翔平 大都會

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