MLB／韋蘭德滑球發威破解魔咒 賽後與大谷鐵粉胞弟相擁

世界大賽第5戰，太空人推出從未在世界大賽拿下勝投的塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）先發，今天繳出5局失1分好投，幫助太空人以3：2擊敗費城人，也終於能下生涯在世界大賽的首勝。賽後也接受「大谷鐵粉」弟弟班．韋蘭德（Ben Verlander）的訪問，兩人最後也深情擁抱。

韋蘭德今天第二顆球，就被費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出首打席全壘打，但最終投完5局僅失1分，也終於收下個人生涯世界大賽首勝，賽後他也接受擔任Fox Sports分析師的親弟弟班．韋蘭德訪問，弟弟表示感到驕傲，兩人也進行一次深情地擁抱。

After his first World Series win, I caught up with my brother on the field.



We laughed. We hugged. We teared up a bit. And we’ll remember this moment forever. ❤️



pic.twitter.com/mBUunTIkDR — Ben Verlander (@BenVerlander) 2022年11月4日

根據數據統計，韋蘭德本場用了94球，53顆四縫線速球，28顆滑球，12顆曲球，以及1顆變速球；與第一戰相比，大幅增加滑球的使用，減少曲球的數量，原因可能在於今天的滑球狀況較好，第一戰韋蘭德只投12顆滑球，沒造成任何揮空，今天28球造成7次揮空、3次揮棒落空三振。

對於今天的滑球的好表現，韋蘭德表示，「今天開賽丟完前幾顆滑球後，我直呼『感謝上帝。』」韋蘭德也談到先前因雨延賽所帶來的影響，「老實講，額外的休息日真的幫助到我，讓我可以在牛棚多投一次。」

商品推薦