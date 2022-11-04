快訊

基隆市長林右昌二度確診 2日晚間曾坐在蔡總統旁邊

雞排妹PO文「抽脂做壞了」挨告 法院判她要賠90萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB ／關鍵美技鎖住勝局 美媒讚麥考米克救了太空人

聯合新聞網／ 綜合報導
麥考米克美技守備是太空人贏球聽牌最大關鍵。 美聯社
麥考米克美技守備是太空人贏球聽牌最大關鍵。 美聯社

太空人和費城人世界大賽，今天進入第五戰，賽前雙方戰成2:2平手，贏球將能率先取得聽牌優勢，比賽第9局太空人外野手麥考米克（Chas McCormick）一個神奇守備，沒收了費城人可能的長打，太空人終場以3:2贏球，取得聽牌優勢，太空人作家更是在推特表示這守備拯救了太空人。

今天的比賽雙方投手都表現十分精彩，一直到9局下半太空人僅以1分領先費城人，推出終結者普雷斯利（Ryan Pressly）登板要結束比賽，而他在面對費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），一顆86.9英里滑球遭他逮中，球一路飛向右外野全壘打前才遭到麥考米克接殺，他撞到牆後倒地仍把球緊握在手套，避免長打出現。

根據賽後數據，瑞爾穆托這一球擊球初速達到102.4英里，也是費城人全場最具有威脅性的一擊，卻遭到美技接殺，讓近期連續16個打數掛蛋且慘吞11K的瑞爾穆托無法終結低潮，出局後抱頭失望不已，就連投手普雷斯利也不敢相信隊友居然接到了！

賽後麥考米克表示：「這是很難接的一球，也是我生涯最棒的接球之一，是人生中相當重要的比賽」，他也提到自己身為球隊中外野手，必須隨時做好準備迎接任何困難的飛球，每一刻都要專注做好準備。

相關新聞

MLB ／關鍵美技鎖住勝局 美媒讚麥考米克救了太空人

太空人和費城人世界大賽，今天進入第五戰，賽前雙方戰成2:2平手，贏球將能率先取得聽牌優勢，比賽第9局太空人外野手麥考米克（Chas McCormick）一個神奇守備，沒收了費城人可能的長打，太空人終場

MLB／韋蘭德滑球發威破解魔咒 賽後與大谷鐵粉胞弟相擁

世界大賽第5戰，太空人推出從未在世界大賽拿下勝投的塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）先發，今天繳出5局失1分好投，幫助太空人以3：2擊敗費城人，也終於能下生涯在世界大賽的首勝。賽後也接

MLB ／賈吉爭奪戰！ 教頭布恩喊話要他終身當洋基人

隨著洋基在美聯冠軍戰遭到太空人淘汰後，洋基進入休賽季將面對大問題，就是陣中重砲手法官賈吉（Aaron Judge）留人難題，季前他拒絕洋基提早續約，並在開季後打出史詩級數據，總教練布恩（Aaron B

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

太空人隊超級新人潘尼亞（Jeremy Pena）的超前轟來得及時，不僅幫助球隊以3：2擊敗費城人隊，在世界大賽取得3勝2...

2022 MLB世界大賽賽程與比分 G5韋蘭德破咒首勝太空人聽牌

2022世界大賽，國聯由費城人，美聯則是太空人兩隊進行7戰4勝對決。

MLB／美媒休賽季5項大膽預測 克蕭退休、大谷轉戰道奇

美國媒體《Bleacher Report》近日撰文對休賽季的球員流動做出5項大膽預測，認為34歲塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）將在今年季後選擇退休。 道奇今年休賽季的陣容可能會有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。