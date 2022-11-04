MLB ／關鍵美技鎖住勝局 美媒讚麥考米克救了太空人

太空人和費城人世界大賽，今天進入第五戰，賽前雙方戰成2:2平手，贏球將能率先取得聽牌優勢，比賽第9局太空人外野手麥考米克（Chas McCormick）一個神奇守備，沒收了費城人可能的長打，太空人終場以3:2贏球，取得聽牌優勢，太空人作家更是在推特表示這守備拯救了太空人。

今天的比賽雙方投手都表現十分精彩，一直到9局下半太空人僅以1分領先費城人，推出終結者普雷斯利（Ryan Pressly）登板要結束比賽，而他在面對費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），一顆86.9英里滑球遭他逮中，球一路飛向右外野全壘打前才遭到麥考米克接殺，他撞到牆後倒地仍把球緊握在手套，避免長打出現。

根據賽後數據，瑞爾穆托這一球擊球初速達到102.4英里，也是費城人全場最具有威脅性的一擊，卻遭到美技接殺，讓近期連續16個打數掛蛋且慘吞11K的瑞爾穆托無法終結低潮，出局後抱頭失望不已，就連投手普雷斯利也不敢相信隊友居然接到了！

賽後麥考米克表示：「這是很難接的一球，也是我生涯最棒的接球之一，是人生中相當重要的比賽」，他也提到自己身為球隊中外野手，必須隨時做好準備迎接任何困難的飛球，每一刻都要專注做好準備。

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