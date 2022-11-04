MLB／美媒休賽季5項大膽預測 克蕭退休、大谷轉戰道奇

美國媒體《Bleacher Report》近日撰文對休賽季的球員流動做出5項大膽預測，認為34歲塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）將在今年季後選擇退休。

道奇今年休賽季的陣容可能會有很大的變動，明星游擊手透納（Trea Turner）將成為自由球員，賈吉（Aaron Judge）、柯瑞亞（Carlos Correa）等自由球員也是道奇鎖定的目標，續約克蕭可能不是道奇的首要工作。

《Bleacher Report》更是悲觀表示，克蕭可能選擇退役，「他的傷病太多了，近年來他的手臂和肩膀耗費量很大，2023年能否回歸，有些模糊。」

該文除了預測克蕭退休外，還預測大谷翔平會留在洛杉磯，但不是在天使，而是轉戰道奇。賈吉可能留在紐約，但不是在洋基，而是轉戰大都會，另外小熊隊也會在今年休賽季簽下多名大咖自由球員。

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