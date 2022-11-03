快訊

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

候選人突過世 中選會宣布：嘉義市長選舉改12月18日投票

MLB／昔日仇人阿特利是開球嘉賓 辛德賈德：想接他的球

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人投手「雷神」辛德賈德。 路透社
費城人投手「雷神」辛德賈德。 路透社

費城人今日賽前邀請2008年奪冠成員阿特利（Chase Utley）開球，曾經與他有恩怨的費城人投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）開玩笑地表示，「我可以接他的開球嗎?」

兩人之間的恩怨要回到2016賽季，當時阿特利代表道奇隊出戰大都會，比賽中為了避免雙殺，滑向二壘，故意剷倒游擊手提哈達（Ruben Tejada），造成提哈達受傷。隔年5月道奇再度作客紐約，辛德賈德擔任先發投手，對上阿特利第一球就往身體丟，雖然沒丟中，但仍被主審認定是故意危險球，驅逐出場。

暌違多年兩人再度於球場相遇，在得知阿特利將擔任開球嘉賓時，辛德賈德開玩笑地表示，「我可以接他的球嗎？」辛德賈德也透露，兩人從未面對面討論這起恩怨。

被問對阿特利的看法時，辛德賈德表示，「我一直很欽佩他的打球方式，他是一個了不起的天才，很高興能和他一樣穿上費城人球衣。」

30歲的辛德賈德今年與天使簽下1年合約，季中被交易至費城人後，10場比賽防禦率4.12。他在季後賽出戰3場，主投5.1局失1分，明天將擔任世界大賽第5戰先發投手，對決韋蘭德（Justin Verlander）。

紐約

相關新聞

MLB／爸媽預言成真 哈維爾參與無安打比賽先謝天

太空人隊4名投手連手投出世界大賽史上第二次的無安打比賽，以5：0擊敗費城人隊將戰績扳成2勝2敗平手，先發投手哈維爾（Cr...

MLB／太空人哈維爾、普雷斯利 兩度合作接力無安打歷史首見

太空人今日在世界大賽第4戰投手群演出接力無安打，其中先發投手哈維爾（Cristian Javier）和後援投手普雷斯利（Ryan Pressly），兩人生涯2度合力完成無安打比賽，寫下大聯盟百年歷史首

MLB／昔日仇人阿特利是開球嘉賓 辛德賈德：想接他的球

費城人今日賽前邀請2008年奪冠成員阿特利（Chase Utley）開球，曾經與他有恩怨的費城人投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）開玩笑地表示，「我可以接他的開球嗎?」 兩

MLB／世界大賽第2次無安打 太空人4投聯手寫紀錄扳平戰局

太空人隊靠著5分大局，加上先發投手哈維爾（Cristian Javier）領軍下，4名投手聯手投出世界大賽史上第二次的無...

2022 MLB世界大賽賽程與比分 G4太空人賞費城人無安打扳平

2022世界大賽，國聯由費城人，美聯則是太空人兩隊進行7戰4勝對決。

MLB／韋蘭德中指事件還有後續 費城人球迷大讚：幽默

世界大賽場內打得火熱，場外球員與球迷的互動也備受矚目。前天韋蘭德對費城人球迷比中指引發熱議，沒想到此事件在昨日還有後續。 世界大賽G3原訂在台灣時間1日舉行，受到天候狀況影響延賽一天，不過當天還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。