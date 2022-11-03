MLB／昔日仇人阿特利是開球嘉賓 辛德賈德：想接他的球
費城人今日賽前邀請2008年奪冠成員阿特利（Chase Utley）開球，曾經與他有恩怨的費城人投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）開玩笑地表示，「我可以接他的開球嗎?」
兩人之間的恩怨要回到2016賽季，當時阿特利代表道奇隊出戰大都會，比賽中為了避免雙殺，滑向二壘，故意剷倒游擊手提哈達（Ruben Tejada），造成提哈達受傷。隔年5月道奇再度作客紐約，辛德賈德擔任先發投手，對上阿特利第一球就往身體丟，雖然沒丟中，但仍被主審認定是故意危險球，驅逐出場。
暌違多年兩人再度於球場相遇，在得知阿特利將擔任開球嘉賓時，辛德賈德開玩笑地表示，「我可以接他的球嗎？」辛德賈德也透露，兩人從未面對面討論這起恩怨。
被問對阿特利的看法時，辛德賈德表示，「我一直很欽佩他的打球方式，他是一個了不起的天才，很高興能和他一樣穿上費城人球衣。」
30歲的辛德賈德今年與天使簽下1年合約，季中被交易至費城人後，10場比賽防禦率4.12。他在季後賽出戰3場，主投5.1局失1分，明天將擔任世界大賽第5戰先發投手，對決韋蘭德（Justin Verlander）。
MLB季後賽對戰表
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