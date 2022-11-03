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MLB／太空人哈維爾、普雷斯利 兩度合作接力無安打歷史首見

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人投手群和捕手慶祝接力無安打，左起依序為投手蒙特洛、阿布瑞尤、哈維爾、捕手瓦茲奎茲、普雷斯利。 路透社
太空人投手群和捕手慶祝接力無安打，左起依序為投手蒙特洛、阿布瑞尤、哈維爾、捕手瓦茲奎茲、普雷斯利。 路透社

太空人今日在世界大賽第4戰投手群演出接力無安打，其中先發投手哈維爾（Cristian Javier）和後援投手普雷斯利（Ryan Pressly），兩人生涯2度合力完成無安打比賽，寫下大聯盟百年歷史首見紀錄。

根據ESPN統計，這是大聯盟歷史上第19次接力無安打，也是季後賽的第1次。加上前場比賽，太空人投手群總共讓對手11局無安打，也追平1939年洋基隊創下的季紀錄。

另外，太空人今年也曾在美國時間6月25日對上洋基的比賽，上演接力無安打比賽，當時哈維爾先發7局、普瑞斯利同樣擔任關門的任務，也讓兩人成為史上第一對，生涯兩度共同完成無安打比賽的投手組合。

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）也因此戰成為歷史紀錄的一員，費城人今年曾在美國時間4月29日被大都會接力無安打，當時的先發投手正好是諾拉，他成為史上第3位生涯至少有2場先發，球隊打線卻遭無安打的投手。

太空人 美國

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