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MLB／韋蘭德中指事件還有後續 費城人球迷大讚：幽默

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人強投韋蘭德。 美聯社
太空人強投韋蘭德。 美聯社

世界大賽場內打得火熱，場外球員與球迷的互動也備受矚目。前天韋蘭德對費城人球迷比中指引發熱議，沒想到此事件在昨日還有後續。

世界大賽G3原訂在台灣時間1日舉行，受到天候狀況影響延賽一天，不過當天還是有一群費城人球迷等待太空人巴士的到來，準備向球員們噴垃圾話。沒想到與他們互動的是最大咖的塞楊強投韋蘭德，他向球迷比中指，事後在社群媒體表示這是「開玩笑」，現場球迷也留言表示，「雙方都玩得很開心」。

昨日G3賽前，韋蘭德走向巴士沒有直接走向球場，而是走向前一天他比中指的球迷斯蒂芬妮（Stephanie Di Ianni），幫他簽一顆球，並與她合照。

《Fox News》也訪問到當事人斯蒂芬妮，請她解釋事發的經過，她表示，「在巴士抵達後，我就一直對著太空人球員比中指，韋蘭德在車上注意到後，也比中指回去，下車後又再比一次。」

斯蒂芬妮隔天又去現場守候，沒想到韋蘭德在車上就認出他，「他在車上看到我就開始笑，下巴士後也對著我微笑，然後到這裡找我，幫我簽名、和我合照。」

斯蒂芬妮也透露是韋蘭德主動要求合照的，「他真的很有幽默感。」

巴士 太空人 社群媒體

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