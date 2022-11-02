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MLB／他隊口水別流太早 天使隊無意交易大谷翔平

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊「二刀流」巨星大谷翔平。（法新社）
天使隊「二刀流」巨星大谷翔平。（法新社）

大聯盟自由球員市場將在世界大賽結束後開放，大谷翔平只剩一年就可成為自由球員，絕對是今年熱門討論人選，不過根據美國媒體報導，天使隊目前無意提前出售，而是朝延長合約的方向努力。

根據「SNY」記者馬提諾（Andy Martino）報導，來自多支球隊的消息指出，天使隊此刻對大谷翔平的交易提案並無興趣，而是希望簽下延長合約，如果真的保不住，才會在7月的交易大限前進行交易。

大谷翔平今年球季敲出34轟、95分打點，拿下15勝9敗、防禦率2.33，極致的二刀流表現是吸引其他球隊關注的主因，卻也成為被交易的難關之一，大聯盟的官網指出，天使隊若出售大谷翔平，價格必定高昂，還必須考量他們會受到「出售歷史級人物」的抨擊。

另一方面，大谷將在2024年成為自由之身，也讓其他球隊降低提出高薪的意願，大谷翔平今年與天使隊簽下1年3000萬美元合約，避免掉薪資仲裁，也破了具薪資仲裁資格選手的最高薪紀錄。

大谷翔平 天使 大聯盟 自由球員

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