MLB／亞瑞納多金手套10連霸 追平鈴木一朗紀錄
MLB今天公布本季金手套獎得主，紅雀隊三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）上大聯盟至今10個球季，連10年都拿下金手套，追平已退休日籍球星鈴木一朗的紀錄。而這次有多達14人首次獲獎，也創下MLB新紀錄。
MLB官網報導，亞瑞納多在2013年的菜鳥年就拿下金手套，生涯至今10年，守備功力連年都獲金手套獎肯定。亞瑞納多這次獲獎，也與費城費城人名人堂球星施密特（Mike Schmidt）並列獲金手套獎次多的三壘手，僅次於巴爾的摩金鶯名人堂球星羅賓森（Brooks Robinson）16次獲獎的紀錄。
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