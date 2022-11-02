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MLB／金手套開獎！14人首度獲獎創紀錄 華裔外野手入列

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
守護者隊有4人獲得金手套獎，其中華裔外野手史蒂文·關(Steven Kwan)也以新秀之姿獲獎。 路透社
守護者隊有4人獲得金手套獎，其中華裔外野手史蒂文·關(Steven Kwan)也以新秀之姿獲獎。 路透社

大聯盟今年金手套獎今天公布，一共14人是首度獲獎寫下新紀錄，其中美聯有9人都是首度獲獎，唯一有獲獎紀錄的勒梅休（DJ LeMahieu）則是獲得首次頒發的工具人獎。

大聯盟今年首度增設工具人獎，雖然多了2個名額，不過首度獲獎人數比原紀錄多了3人，原本是2020年及1958年的11人；另外美聯9人首度獲獎以及3名新秀獲獎都創下新高。

其中以守護者隊4人獲獎最多，包括今年演出驚奇的華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan），另外洋基、太空人、勇士、紅雀各有2人入選。

以下為2022年金手套得獎名單

（★者為首度獲獎，※為新人獲獎）

美聯金手套得主

捕手：崔維諾（Jose Trevino，洋基）★

一壘：小葛雷諾（ Vladimir Guerrero Jr，藍鳥）★

二壘：吉曼尼茲（Andres Gimenez，守護者）★

三壘：烏力亞斯（Ramon Urias，金鶯）★

游擊：潘尼亞（Jeremy Pena，太空人）★※

左外野：史蒂文．關（Steven Kwan，守護者）★※

中外野：史卓（Myles Straw，守護者）★

右外野：塔克（Kyle Tucker，太空人）★

投手：畢柏（Shane Bieber，守護者）★

工具人：勒梅休（DJ LeMahieu，洋基）

國聯金手套得主

捕手：瑞爾穆托（ J.T. Realmuto，費城人）

一壘：沃克（Christian Walker，響尾蛇）★

二壘：羅傑斯（Brendan Rodgers，洛磯）★

三壘：亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）

游擊：史旺森（Dansby Swanson，勇士）★

左外野：哈普（Ian Happ，小熊）★

中外野：葛利桑（Trent Grisham，教士）

右外野：貝茲（Mookie Betts，道奇）

投手：弗里德（Max Fried，勇士）

工具人：唐納文（Brendan Donovan，紅雀）★※

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