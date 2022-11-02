MLB／金手套開獎！14人首度獲獎創紀錄 華裔外野手入列

大聯盟今年金手套獎今天公布，一共14人是首度獲獎寫下新紀錄，其中美聯有9人都是首度獲獎，唯一有獲獎紀錄的勒梅休（DJ LeMahieu）則是獲得首次頒發的工具人獎。

大聯盟今年首度增設工具人獎，雖然多了2個名額，不過首度獲獎人數比原紀錄多了3人，原本是2020年及1958年的11人；另外美聯9人首度獲獎以及3名新秀獲獎都創下新高。

其中以守護者隊4人獲獎最多，包括今年演出驚奇的華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan），另外洋基、太空人、勇士、紅雀各有2人入選。

以下為2022年金手套得獎名單

（★者為首度獲獎，※為新人獲獎）

美聯金手套得主 捕手：崔維諾（Jose Trevino，洋基）★ 一壘：小葛雷諾（ Vladimir Guerrero Jr，藍鳥）★ 二壘：吉曼尼茲（Andres Gimenez，守護者）★ 三壘：烏力亞斯（Ramon Urias，金鶯）★ 游擊：潘尼亞（Jeremy Pena，太空人）★※ 左外野：史蒂文．關（Steven Kwan，守護者）★※ 中外野：史卓（Myles Straw，守護者）★ 右外野：塔克（Kyle Tucker，太空人）★ 投手：畢柏（Shane Bieber，守護者）★ 工具人：勒梅休（DJ LeMahieu，洋基）

國聯金手套得主 捕手：瑞爾穆托（ J.T. Realmuto，費城人） 一壘：沃克（Christian Walker，響尾蛇）★ 二壘：羅傑斯（Brendan Rodgers，洛磯）★ 三壘：亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀） 游擊：史旺森（Dansby Swanson，勇士）★ 左外野：哈普（Ian Happ，小熊）★ 中外野：葛利桑（Trent Grisham，教士） 右外野：貝茲（Mookie Betts，道奇） 投手：弗里德（Max Fried，勇士） 工具人：唐納文（Brendan Donovan，紅雀）★※

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