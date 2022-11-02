MLB／金手套開獎！14人首度獲獎創紀錄 華裔外野手入列
大聯盟今年金手套獎今天公布，一共14人是首度獲獎寫下新紀錄，其中美聯有9人都是首度獲獎，唯一有獲獎紀錄的勒梅休（DJ LeMahieu）則是獲得首次頒發的工具人獎。
大聯盟今年首度增設工具人獎，雖然多了2個名額，不過首度獲獎人數比原紀錄多了3人，原本是2020年及1958年的11人；另外美聯9人首度獲獎以及3名新秀獲獎都創下新高。
其中以守護者隊4人獲獎最多，包括今年演出驚奇的華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan），另外洋基、太空人、勇士、紅雀各有2人入選。
以下為2022年金手套得獎名單（★者為首度獲獎，※為新人獲獎）
美聯金手套得主
捕手：崔維諾（Jose Trevino，洋基）★
一壘：小葛雷諾（ Vladimir Guerrero Jr，藍鳥）★
二壘：吉曼尼茲（Andres Gimenez，守護者）★
三壘：烏力亞斯（Ramon Urias，金鶯）★
游擊：潘尼亞（Jeremy Pena，太空人）★※
左外野：史蒂文．關（Steven Kwan，守護者）★※
中外野：史卓（Myles Straw，守護者）★
右外野：塔克（Kyle Tucker，太空人）★
投手：畢柏（Shane Bieber，守護者）★
工具人：勒梅休（DJ LeMahieu，洋基）
國聯金手套得主
捕手：瑞爾穆托（ J.T. Realmuto，費城人）
一壘：沃克（Christian Walker，響尾蛇）★
二壘：羅傑斯（Brendan Rodgers，洛磯）★
三壘：亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）
游擊：史旺森（Dansby Swanson，勇士）★
左外野：哈普（Ian Happ，小熊）★
中外野：葛利桑（Trent Grisham，教士）
右外野：貝茲（Mookie Betts，道奇）
投手：弗里德（Max Fried，勇士）
工具人：唐納文（Brendan Donovan，紅雀）★※
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