MLB／水手大物J-Rod曝光新戀情 對象是超紅正妹足球員
西雅圖水手隊超級大物J-Rod羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今年在球場上表現優異，打破多項紀錄，並率領水手睽違21年重返季後賽。事業得意的他，今天也在個人社群上透露新戀情，對象是擁有180萬粉絲追蹤的加拿大足球員海特瑪（Jordyn Huitema） 。
J-Rod今日在個人Instagram上與海特瑪共同發文，貼出兩張2人的親密照片，海特瑪也表示，「西雅圖今年表現得很好。」總共吸引超過30萬名網友按讚及1萬則留言。連大聯盟官網都前來朝聖。
21歲的J-Rod今年獲得13年2.1億美元的合約，也沒有辜負球團期待，成為第一位在新人年25轟25盜的選手，本季總共出賽132場，繳出28轟、25盜、75分打點，打擊三圍.284/.345/.509的優異表現。
同樣21歲的海特瑪是一名加拿大籍足球前鋒，現效力於NWSL（美國女子足球聯盟）的西雅圖球隊OL Reign，也是加拿大國家隊的常客。目前Instagram有超過180萬名粉絲追蹤，人氣可以說比J-Rod還要高上許多。
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