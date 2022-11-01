MLB ／世界大賽G3因雨延賽 外界看好費城人將得利

費城人與太空人前兩戰結束雙方戰為1:1平手，G3的比賽原訂今天開打但因雨延賽，也是自2011後世界大賽又見延賽狀況，改明天在費城主場舉行，雙方投手群該如何調整也是系列賽一大觀點，外界都認為這對投手深度較差的費城人有利。

就目前情況來講，系列賽均順延一天對費城人是稍佔優勢，這讓他們的雙王牌先發能得到更充足休息，減少使用車輪戰的機會；不過對太空人則沒什麼影響，因為他們陣中投手群深度十分充足。

費城人在第一場比賽中推出後援的為蘇亞雷斯（Ranger Suárez），也在延賽後宣佈成為第三戰先發，不僅如此首戰先發投手（Aaron Nola）如今將可以在第4戰登板，原訂第三戰先發的辛德賈德（Noah Syndergaard）則安排在第五場，為惠勒（Zack Wheeler）第六戰的出場做些緩衝，如果有第7戰又能交給蘇亞雷斯，並讓諾拉後援出場。

太空人隊第三戰先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）。 路透社

太空人方面由於投球陣容十分具有深度，目前將都照原先計畫登板，第三戰排出麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.），第四戰可能推出哈維爾（Cristian Javier），讓塞揚熱門韋蘭德（Justin Verlander）多一天休息出賽第五戰，並將第六戰交給第二戰優異表現的瓦德茲（Framber Valdez），如果戰線延長至第7場則很可能讓麥卡勒斯掛帥。

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