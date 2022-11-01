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MLB／A-Rod秀與老戰友合照 感嘆洋基已13年沒拿冠軍
前洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）今天在個人社群貼出和費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）、打擊教練隆恩（Kevin Long）的合照，勾起許多人的回憶，因為這三人都是2009年洋基奪下冠軍的成員。
A-ROD在個人社群發布合照並寫道：「我不敢相信已經13年沒有把冠軍頭銜帶回家了，當年我們穿著藍色條紋衫（洋基球衣）。」2009年湯姆森和隆恩都是洋基的教練團成員，A-ROD則是主力打者之一，如今兩名教練都穿著費城人球衣，A-ROD則是穿著西裝參與體育電視節目。
當年洋基在世界大賽擊敗的對手，正好是費城人，當時洋基總教練是吉拉迪（Joe Girardi），湯姆森和隆恩擔任助理教練，兩人今年同樣擔任吉拉迪的助手，不過吉拉迪在今年6月遭到開除，無緣出現在這張照片中。
該貼文吸引超過1萬名網友按讚並留言寫道，「美好的時光」、「這就是費城人如此成功的原因」、「請您擔任洋基隊的總經理」。
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