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MLB／費城人球迷開嘲諷 韋蘭德比讚+中指回應

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德對球迷比中指。 截圖自影片
韋蘭德對球迷比中指。 截圖自影片

世界第3戰雖然因雨延賽，但賽前仍有費城人球迷在主場外等待太空人隊的巴士抵達球場。根據美國媒體指出，當時球迷不斷在噴垃圾話，而韋蘭德（Justin Verlander）則是用中指回應球迷。

一名叫達倫（Darren）的推特用戶將畫面拍攝下來，並發佈在個人推特。影片中可以看見，韋蘭德先是在巴士上比中指，下車後先對球迷比讚，再補上中指的動作。

該影片在網路上流傳後，韋蘭德也在個人推特做出回應，「這整個互動都是開玩笑的，就像粉絲用母語打招呼一樣，所以我也用相同的方式回應，一切都很有趣，我喜歡這個玩笑。」

達倫也在韋蘭德貼文下回應，「謝謝你的回覆。雙方都玩得很開心，費城球迷也都笑出來了。我們非常尊重你的投球能力和成就，因此成為我們這次的目標。歡迎來到費城。」

太空人投手韋蘭德。 歐新社
太空人投手韋蘭德。 歐新社

世界大賽第3、4、5戰都在費城人主場舉行，韋蘭德可能在第4或第5戰先發，預計滿場的費城人球迷將有話對他說，韋蘭德則將繼續尋求打破個人魔咒，尋求生涯世界大賽首次勝投。

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