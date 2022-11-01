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MLB ／五獲提名終獲克萊門特獎 透納成道奇隊史第三人

聯合新聞網／ 綜合報導
透納（Justin Turner）在獲得5次提名後於今天拿下克萊門特獎。 路透社
透納（Justin Turner）在獲得5次提名後於今天拿下克萊門特獎。 路透社

大聯盟每年都會表揚在場外熱衷慈善、社會公益的球員，以「克萊門特獎」獎緬懷匹茲堡海盜隊名人堂外野手克萊門特（Roberto Clemente），他在1972年為尼加拉瓜地震受災戶提供援助時，不幸飛機失事死亡，而37歲的透納（Justin Turner）在獲得5次提名後於今天拿下這個獎項。

37歲的透納在2014加盟道奇後迎來個人生涯巔峰，站穩道奇三壘，兩度入選明星賽，並在2020年與道奇奪下冠軍，除了場上的成就，場下的透納對社會公益更是盡心盡力，與妻子2016創立基金會，幫助兒童以及重大疾病的患者和援助退伍軍人，今年更為夢想中心及洛杉磯兒童醫院籌集了65萬。

獲獎後的透納也成為道奇隊史第三位得到此殊榮的球員，前兩位分別為1981的加圍（Steve Garvey）跟2012年的克蕭（Clayton Kershaw），透納在獲獎後的訪談中也有提到：「從穿上道奇球衣的那一刻，自己的職業生涯開始起飛，能穿上道奇球衣對在南加州長大的自己十分特別，在悠久歷史的球隊中，身為其中一員，只是努力做好屬於自己的一小部分。」

隨著道奇提前在季後賽國聯分區賽淘汰，透納面臨著如果道奇拒絕1600萬的球員選項、轉而選擇200萬買斷，這位兩屆全明星球員將在世界大賽後獲得自由球員資格，對此他強調自己的慈善事業會繼續下去，「公益已經成為我與妻子生活中一部分，雖然不知道會不會離開，但我們將持續協助需要幫助的人。」

退伍軍人 患者 洛杉磯 尼加拉瓜

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