MLB ／天公不作美第三戰延賽 費城人換投改推蘇亞雷斯先發

費城人與太空人的世界大賽，原先將在今日進行第三戰，無奈天公不作美，費城當地持續降雨，因此開賽前80分鐘聯盟宣佈延至明天，費城人也將第三戰先發由「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）改為蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。

世界大賽G3比賽今天原本要在費城舉行，賽前聯盟為了避免像2008年世界大賽，費城主場第五場比賽打到第六局因雨停下，兩天後才將比賽打完，因此大聯盟在比賽開始前80分鐘推遲比賽延至隔天。

蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。美聯社

費城人原本公布G3先發為辛德賈德先發，他在季後賽至今投了5.1局，防禦率為1.69，但在延賽公告後，宣布明天的比賽將改推出蘇亞雷斯登板，而太空人則維持原本預告推出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）登板。

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