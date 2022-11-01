快訊

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

李靚蕾揪閨密慶萬聖節 照片驚見許多大咖明星變臉

MLB ／天公不作美第三戰延賽 費城人換投改推蘇亞雷斯先發

聯合新聞網／ 綜合報導
世界大賽第三戰因雨延賽。 路透社
世界大賽第三戰因雨延賽。 路透社

費城人與太空人的世界大賽，原先將在今日進行第三戰，無奈天公不作美，費城當地持續降雨，因此開賽前80分鐘聯盟宣佈延至明天，費城人也將第三戰先發由「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）改為蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。

世界大賽G3比賽今天原本要在費城舉行，賽前聯盟為了避免像2008年世界大賽，費城主場第五場比賽打到第六局因雨停下，兩天後才將比賽打完，因此大聯盟在比賽開始前80分鐘推遲比賽延至隔天。

蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。美聯社
蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。美聯社

費城人原本公布G3先發為辛德賈德先發，他在季後賽至今投了5.1局，防禦率為1.69，但在延賽公告後，宣布明天的比賽將改推出蘇亞雷斯登板，而太空人則維持原本預告推出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）登板。

相關新聞

MLB ／天公不作美第三戰延賽 費城人換投改推蘇亞雷斯先發

費城人與太空人的世界大賽，原先將在今日進行第三戰，無奈天公不作美，費城當地持續降雨，因此開賽前80分鐘聯盟宣佈延至明天，費城人也將第三戰先發由「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）改為蘇

MLB ／五獲提名終獲克萊門特獎 透納成道奇隊史第三人

大聯盟每年都會表揚在場外熱衷慈善、社會公益的球員，以「克萊門特獎」獎緬懷匹茲堡海盜隊名人堂外野手克萊門特（Roberto Clemente），他在1972年為尼加拉瓜地震受災戶提供援助時，不幸飛機失事

2022 MLB世界大賽賽程與比分 G3因雨延賽賽程順延一天

2022世界大賽，國聯由費城人，美聯則是太空人兩隊進行7戰4勝對決。

MLB／今年季後賽ERA僅1.69 世界大賽G3費城人「雷神」先發

世界大賽將移師費城人主場3連戰，地主首戰將推出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）擔任先發，力抗太空人打線，盼能在世界大賽奪回領...

MLB／球迷太愛「噓」 塞揚強投要賈吉快離開洋基

洋基上週在美聯冠軍系列戰橫掃後，當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）的去留也成為大家關注焦點，據傳現在有多支球隊已表態將積極爭取他加盟，生涯奪下115勝的塞揚傳奇艾里耶塔（Jake Arri

MLB／裁判界的完全比賽！ 世界大賽第2戰他129球全判對

裁判界的完全比賽，在世界大賽第2戰出現，主審霍伯格（Pat Hoberg）昨天面對129顆好壞球判決全數判對，引起球迷驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。