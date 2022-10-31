快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今年季後賽ERA僅1.69 世界大賽G3費城人「雷神」先發

中央社／ 費城30日綜合外電報導
辛德賈德將擔綱明天世界大賽G3費城人隊的先發投手。 路透社
辛德賈德將擔綱明天世界大賽G3費城人隊的先發投手。 路透社

世界大賽將移師費城人主場連打3連戰，地主首戰將推出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）擔任先發，力抗太空人打線，盼能在世界大賽奪回領先優勢。

在太空人主場打完前兩戰後，將移師費城人主場進行3連戰，目前兩隊在7戰4勝制的系列賽中，以1：1戰成平手。

今年費城人在季後賽中，5場主場比賽全部獲勝，而這也是他們自2009年以來首次在家打世界大賽。

預計在世界大賽第3戰為費城人先發的辛德賈德說：「比賽的環境真的對我們大有幫助，回到主場後，我們殺傷力會頗強的。」

以一頭長髮為標誌的辛德賈德，綽號「雷神」，這名30歲的右投在紐約大都會發跡時，曾是費城人球迷狂噓的對象。

辛德賈德今年被洛杉磯天使以一年合約簽下，隨後在交易大限前再被換到費城人。他也有過世界大賽經驗，他曾於2015年為大都會先發投系列賽第3戰。不過，後來他因為接受了TJ手術，錯過2020年、2021年大半賽季。

辛德賈德今年在季後賽投了3場比賽，共5.1局投球中，有4次三振、1個保送，擊出1支全壘打在內的3支安打，丟掉1分自責分，防禦率1.69。值得關切的是，他自9月中起，就沒有單場投超過35球了。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）則表示，他將派出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發，麥卡勒是太空人2017年奪下世界大賽冠軍的成員之一。麥卡勒今年季後賽出賽兩場，共投11局，有13次三振、3個保送，被打10支安打丟掉4分，其中有3分是自責分，防禦率2.45。

世界大賽 費城人 辛德賈德 太空人

延伸閱讀

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

MLB／5分逆轉秀！瑞爾穆托超前轟 費城人世界大賽搶首勝

MLB／費城人闖世界大賽有天助？2改變讓他們得利

MLB／韋蘭德29日對決費城人 世界大賽6連敗從未勝投

相關新聞

MLB／裁判界的完全比賽！ 世界大賽第2戰他129球全判對

裁判界的完全比賽，在世界大賽第2戰出現，主審霍伯格（Pat Hoberg）昨天面對129顆好壞球判決全數判對，引起球迷驚...

MLB／今年季後賽ERA僅1.69 世界大賽G3費城人「雷神」先發

世界大賽將移師費城人主場3連戰，地主首戰將推出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）擔任先發，力抗太空人打線，盼能在世界大賽奪回領...

MLB／球迷太愛「噓」 塞揚強投要賈吉快離開洋基

洋基上週在美聯冠軍系列戰橫掃後，當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）的去留也成為大家關注焦點，據傳現在有多支球隊已表態將積極爭取他加盟，生涯奪下115勝的塞揚傳奇艾里耶塔（Jake Arri

MLB／太空人「被打醒」 1比1扳平費城人

世界大賽首戰在5分領先下輸給費城人隊，套句太空人隊外野手麥考米克的話「朝我們正面揍了一拳」，被打醒的太空人在第二戰靠著瓦...

MLB／比去年多三倍！大谷翔平代言合約大賺6.42億元

日籍二刀流球星大谷翔平不止場上嚇嚇叫，場外也是賺飽飽，美國體育娛樂贊助商聯合研究公司《Sponsor United》日前公佈2022年大聯盟營銷報告，內容指出大谷翔平今年總共收穫17份代言，打破去年「法官」賈吉（Aaron Judge）13份的紀錄，創下大聯盟紀錄。

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

費城人隊沒能再次上演逆轉秀，太空人隊今天再次攻下5分，加上先發投手瓦德茲（Framber Valdez）6.1局失1分好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。