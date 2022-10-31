MLB／今年季後賽ERA僅1.69 世界大賽G3費城人「雷神」先發

世界大賽將移師費城人主場連打3連戰，地主首戰將推出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）擔任先發，力抗太空人打線，盼能在世界大賽奪回領先優勢。

在太空人主場打完前兩戰後，將移師費城人主場進行3連戰，目前兩隊在7戰4勝制的系列賽中，以1：1戰成平手。

今年費城人在季後賽中，5場主場比賽全部獲勝，而這也是他們自2009年以來首次在家打世界大賽。

預計在世界大賽第3戰為費城人先發的辛德賈德說：「比賽的環境真的對我們大有幫助，回到主場後，我們殺傷力會頗強的。」

以一頭長髮為標誌的辛德賈德，綽號「雷神」，這名30歲的右投在紐約大都會發跡時，曾是費城人球迷狂噓的對象。

辛德賈德今年被洛杉磯天使以一年合約簽下，隨後在交易大限前再被換到費城人。他也有過世界大賽經驗，他曾於2015年為大都會先發投系列賽第3戰。不過，後來他因為接受了TJ手術，錯過2020年、2021年大半賽季。

辛德賈德今年在季後賽投了3場比賽，共5.1局投球中，有4次三振、1個保送，擊出1支全壘打在內的3支安打，丟掉1分自責分，防禦率1.69。值得關切的是，他自9月中起，就沒有單場投超過35球了。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）則表示，他將派出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發，麥卡勒是太空人2017年奪下世界大賽冠軍的成員之一。麥卡勒今年季後賽出賽兩場，共投11局，有13次三振、3個保送，被打10支安打丟掉4分，其中有3分是自責分，防禦率2.45。

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