MLB／球迷太愛「噓」 塞揚強投要賈吉快離開洋基

洋基上週在美聯冠軍系列戰橫掃後，當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）的去留也成為大家關注焦點，據傳現在有多支球隊已表態將積極爭取他加盟，生涯奪下115勝的塞揚傳奇艾里耶塔（Jake Arrieta）近期則在節目上對前者喊話，希望他逃離洋基隊。

Yankees fans don’t deserve Aaron Judge after booing him in the playoffs @Starting9 pic.twitter.com/dUliHCxYDt — Barstool Sports (@barstoolsports) 2022年10月28日

2016年小熊奪冠功臣艾里耶塔，近日參加《Starting 9》節目時公開建議賈吉離開洋基：「如果我是他，我會希望球迷下地獄並直接說：『我不會再回來這裡』，因為我為你們付出一切卻仍被噓聲伺候，那我寧可去同城的大都會隊。」艾里耶塔接著表示球迷應該力挺自家球星而不是噓他：「他低潮時，你們應該幫他加油打氣，而不是落井下石，如果我是賈吉我就會轉隊。」

賽揚傳奇艾里耶塔（Jake Arrieta）。 美聯社資料照

賈吉本季例行賽繳出超人般的數據，打擊三圍.311/.425/.686，外加破紀錄的62轟，但在美聯冠軍系列戰的4場比賽，16打數僅敲出1安打，打擊率.063。不過這依舊不影響其身價，目前傳出道奇、洋基以及其家鄉球隊巨人都積極表態，希望簽下這位超級強打。

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